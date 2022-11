Il buio dopo il grande successo: arriva la drammatica confessione dell’attore, che ha parlato per la prima volta del suo periodo nero.

Un successo planetario, quello di uno degli attori più amati della storia del cinema. Un attore che è stato tra i protagonisti di una saga intramontabile, che gli ha cambiato la vita, regalandogli una popolarità smisurata. Quello che nessuno sapeva, però, è che dopo la luce c’è stato un periodo di grande oscurità per la star.

Una vera e propria crisi, quella che il giovane attore ha vissuto al termine della sua esperienza con questo ruolo, che gli ha regalato gioie ma anche dolori. Ne parlato per la prima volta in un’autobiografia in cui ha deciso di mettersi a nudo, raccontando un lato di sé e della sua vita che nessuno conosceva.

“Ero diventato alcolista”, la drammatica confessione del famoso attore

Ha vestito i panni di questo personaggio per oltre dieci anni, diventato protagonista degli otto film dell’amatissima saga. Parliamo di Tom Felton, l’indimenticabile Draco Malfoy, l’eterno rivale di Harry Potter. Antagonista assoluto del maghetto, Tom ha partecipato a tutti i film della saga cult, tratta dai romanzi fantasy di J.K. Rowling, che ha regalato al giovane attore un successo straordinario sin da quando aveva 12 anni. Successo che, però, ha avuto anche conseguenze negative.

A parlarne è stato proprio lui, nella sua autobiografia “Senza la bacchetta”, uscita proprio in concomitanza con i 20 anni della saga. Un’autobiografia in cui l’attore, oggi 35 enne, ripercorre tutti gli anni vissuti nei panni di Malfoy, puntando l’accento sui tanti momenti felici, ma parlando per la prima volta anche delle sofferenze. Post Harry Potter, la star ha vissuto un periodo estremamente difficile, durante il quale ha dovuto fare i conti con diversi demoni e con il lato più triste della celebrità.

Il periodo nero è iniziato col trasferimento in America, a Los Angeles, dove l’attore si è recato per proseguire la sua carriera al cinema: lì, però, si è sentito “solo e dissociato da me stesso: sentimenti che, certo, potrebbero innescare turbe mentali in chiunque”. Un periodo durante il quale, lasciandosi trasportare dal lusso e dalla fama, Felton è diventato dipendente da alcool ed erba. Per uscirne, l’attore ha dovuto fare un percorso di riabilitazione, fatto di alti e bassi, ma che è servito ad allontanarlo da ciò che lo stava rendendo infelice e a riacquistare la lucidità.

Un’autobiografia che i fan di Harry Potter non possono non leggere, anche perché si parla del meraviglioso rapporto di amicizia che Tom ha instaurato con Emma Watson, l’amatissima Hermione. È stata proprio lei a scrivere la prefazione del libro, definendo Ton la sua anima gemella. Cosa aspettate ad acquistare il libro?