Suor Cristina dice addio alla vita consacrata, continua con la musica: com’è adesso

Suor Cristina ha detto addio alla vita consacrata ma continua con la musica: com’è adesso e che cosa fa.

Ricordate Suor Cristina, ex concorrente di The Voice e vincitrice del talent nell’anno 2004? Quando per la prima volta cantò sul palco lasciò tutti senza parole con la sua voce e con la grinta di una giovane ragazza. Il programma l’ha fatta emergere e il successo l’ha avvolta completamente.

Nelle ultime ore, è stata ospite a Verissimo, dove ai microfoni di Silvia Toffanin si è raccontata ma con una veste molto diversa da come l’abbiamo conosciuta. Sappiamo che da anni nel salotto della conduttrice si raccontano i personaggi del mondo dello spettacolo. Cullati dalla carezza di Silvia, riescono ad aprirsi e a parlare di ogni cosa con una facilità incredibile. Ed è quello che ha fatto ‘Suor Cristina’ che adesso non può più essere chiamata così.

Ha deciso di dire addio alla vita consacrata ma sognando di poter continuare nella musica: ecco cosa fa oggi a distanza di anni dalla vittoria nel talent e com’è cambiata.

Suor Cristina dice addio alla vita consacrata e continua con la musica: cosa fa oggi e com’è cambiata

L’abbiamo seguita e amata a The Voice of Italy dove ha conquistato tutti. Da alcuni anni non l’abbiamo più vista sul piccolo schermo fino a poche ore fa. Suor Cristina è stata ospite in una puntata di Verissimo dove ai microfoni di Silvia Toffanin si è apertamente raccontata ma in una veste completamente diversa.

Oggi è Cristina Scuccia, ha deciso di dire addio alla vita consacrata spogliandosi dell’abito religioso. Ha raccontato di aver vissuto con l’abito per ben 15 anni. Aveva solo 19 anni quando ha fatto quella scelta: “Quando ho incontrato le Suore Orsoline, mia madre mi propose di interpretare il ruolo di Suor Rosa, coleia che ha fondato la congregazione, nel musical per il centenario della nascita della congregazione“. Era il 2008 quando sentì la chiamata, qualcosa dentro di lei stava cambiando e prima di entrare in scena una suora le disse: “Chissà il signore cosa vuole dirti, perché stai interpretando questo ruolo” e io risposi: “Io lo so cosa vuole Dio da me”.

Si è avvicinata a Dio attraverso la musica, un amore che ha sempre fatto parte della sua vita fino al successo che l’ha avvolta dopo la partecipazione a The Voice. Ed è stato anche questo, il cambiamento che ha portato quella partecipazione, a far mutare qualcosa in lei, c’è stata una sorta di crescita verso lo stato adulto. Cristina ha raccontato che quando lo ha detto alla sua famiglia non è stato facile. Oggi la sua vita è un’altra, dice di aver seguito il suo cuore: “Ora vivo in Spagna e faccio la cameriera”: ha raccontato. Confessa che crede ancora nell’amore ma al momento non è la sua priorità.