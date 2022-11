“Abbiamo sofferto sei aborti”: l’ex concorrente ha raccontato del dolore prima di diventare padre

“Abbiamo sofferto sei aborti”: l’ex concorrente ha raccontato in un’intervista del dolore prima di diventare padre.

Il Grande Fratello Vip è attraversato da continui colpi di scena. Negli ultimi giorni è accaduto quello che nessuno poteva immaginare, 4 concorrenti sono risultati positivi al covid e sono stati messi in isolamento: sono Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Purtroppo dopo la notizia della loro positività ne è arrivata un’altra, anche Wilma Goich e Alberto De Pisis hanno contratto il covid e sono stati messi in isolamento.

Ogni giorno infatti la produzione mette in atto i dovuti controlli e quindi, dopo le prime positività, è possibile che altri vipponi siano contagiati, vivendo insieme 24 ore su 24. Nella diretta Alfonso Signorini ha fatto intervenire il medico. Secondo quanto riferito, potrebbe essere stato uno dei nuovi ingressi a portarlo. Anche se i tamponi e i controlli sono stati fatti, potrebbe essere che qualcuno, essendo asintomatico, avrebbe dato un falso negativo, vista la minore virulenza. In queste settimane nel reality ci sono state le prime eliminazioni. Quando solitamente un vippone esce viene invitato a Verissimo dove ha la possibilità di raccontarsi e parlare del suo percorso.

Di recente un ex concorrente, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha raccontato la sua storia personale spiegando il dolore provato prima di diventare padre insieme a sua moglie: “Abbiamo sofferto 6 aborti“.

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip, una volta uscito dalla casa, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è raccontato. Ha anche percorso la sua storia personale, quella non legata al reality.

Amaurys Perez ha parlato dell’amore per la moglie Angela Rende toccando un tema molto doloroso, quello della difficoltà di avere figli prima di diventare poi padre. Oggi il campione e sua moglie sono genitori di tre splendidi bambini. Amaurys ha spiegato di aver sofferto insieme ad Angela sei aborti prima, i figli non arrivavano e hanno avuto molta difficoltà: “Abbiamo avuto difficoltà ad avere i figli. Non arrivavano. Abbiamo sofferto sei aborti”.

Ha spiegato che ad un certo punto avevano optato per la strada dell’adozione tanto che avevano iniziato a girare e muoversi affinchè accadesse: “Abbiamo girato tutta l’Italia e tutta la Spagna perché non riuscivamo ad avere figli. Poi abbiamo deciso di adottare. Mentre facevamo le pratiche Angela ha scoperto di essere incinta”. Sua moglie ha scoperto di essere in dolce attesa mentre facevano le pratiche per l’adozione. Il primogenito, Gabriel, è nato nel 2010. Dopo 10 giorni dalla sua nascita che ha portato una gioia immensa, l’ex concorrente ha provato uno dei dolori più forti: suo papà è venuto a mancare.