Ballando con le stelle, per Milly Carlucci tutto si complica: le stelle star che rischiano di dire addio

A Ballando con le Stelle per Milly Carlucci si sono susseguite una serie di tragiche sfortune. Ricordate le peggiori?

Non vogliamo certo dire che Milly Carlucci metta in pericolo le star di Ballando con le Stelle, ma in effetti nel suo programma non sono stati pochi i momenti di difficoltà vera vissuti dai concorrenti.

E’ bene infatti ricordare che la danza è una disciplina complicata, e a volte ci possono anche essere dei veri e propri incidenti. Tra i più recenti, alcuni hanno interessato dei personaggi famosi molto amati dal pubblico. Riuscite a ricordarne almeno qualcuno?

Del resto artisti che entrano in scena non sono ballerini professionisti. Il fascino del programma consiste proprio nel vedere personaggi celebri ma inesperti che collaborano con danzatori di alto livello. Proprio per questo i loro incidenti, sono i peggiori.

Ballando con le Stelle, per Milly Carlucci infortuni record

Ballando con le stelle ha sempre tante sorprese per i fan che seguono il programma di ballo della Rai praticamente da sempre. Milly Carlucci è stata fin dagli inizi un volto fondamentale per il pubblico, senza di lei è come vedere Amici di Maria De Filippi, senza quest’ultima.

Riconoscere però che anche nel mondo della danza gli infortuni sono presenti, significa avere consapevolezza della difficoltà degli allenamenti, e che a volte bisogna andarci piano. Milly Carlucci ha un team di professionisti a guidare i concorrenti in gara. Ecco cos’è successo, chi si è fatto male e come ha risolto.

La prima a farsi male, in un incidente terribile, è stata Luisa Costamagna. La giornalista durante un’esibizione in diretta ha subito una distorsione, ed ha dovuto applicare un tutore. Lo spavento è stato tanto, ma la situazione dovrebbe risolversi in poco tempo, con riposo e fisioterapia.

La situazione è andata peggio a Gabriel Garko che è stato ricoverato alla clinica ospedaliera, Villa Stuart. Tutto è successo durante le prove, quindi prima di andare in scena, compromettendo i prossimi spettacoli.

L’attore più amato dagli italiani, specialmente dopo aver detto la verità sulla sua identità, si è fatto male al braccio, in maniera abbastanza grave. Essendo Ballando con le Stelle una squadra formidabile, ha fin da subito mostrato vicinanza ed appoggio, facendo gli auguri di pronta guarigione all’attore che in pista da ballo se la cava bene quasi quanto come attore in scena.

Niente di drammatico dunque e tutto perfettamente risolvibile ma i prossimi ballerini famosi sono avvisati: Ballando con le Stelle non è sempre rose e fiori.