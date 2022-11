Gigi Proietti, cosa faceva sempre di notte dopo gli spettacoli: la ‘strana’ abitudine dell’attore

Gigi Proietti lo faceva tutte le sere dopo aver terminato gli spettacoli. Questa era la strana abitudine dell’amato attore che probabilmente non conosci ancora.

Gigi Proietti ha fatto la storia del teatro italiano e non solo. Nonostante abbia preso parte a diversi progetti cinematografici e televisivi (impossibile non menzionare il Maresciallo Rocca), il suo grande amore è sempre stato il palcoscenico e non appena poteva ci tornava e si esibiva insieme ai suoi amati colleghi.

Uno di questi, con cui ha collaborato per diverso tempo, ha deciso di prendere parte all’omaggio realizzato da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno rivelando a tutti quanti una delle strani abitudini dell’attore rivelando che lo faceva sempre dopo la fine di ogni spettacolo e che volevano che tutti quelli che collaboravano con lui facessero lo stesso. Un momento da vivere tutti quanti insieme insomma.

Stiamo parlando di Nadia Rinaldi che durante il corso della sua ospitata su Rai 1 ha rivelato a tutti quanti la strana abitudine di Gigi Proietti dopo la fine degli spettacoli in teatro.

Nadia Rinaldi rivela la strana abitudine di Gigi Proietti dopo gli spettacoli

Nadia Rinaldi è stata invitata da Serena Bortone per il suo personale omaggio a Gigi Proietti a Oggi è un altro giorno e tra una chiacchierata e l’altra ha deciso di rivelare a tutti quanti che cosa faceva dopo la fine di ogni singolo spettacolo e voleva che anche tutti i suoi collaboratori fossero con lui in quel momento.

“Dopo gli spettacoli teatrali avevamo l’abitudine di cenare a tarda notte in un ristorante nei pressi di piazza Mazzini” ha rivelato la Rinaldi, rivelando quanto fosse importante per Gigi ritrovarsi con tutto il cast dopo la fine di ogni spettacolo. Una cosa insolita considerato che dopo la fine di uno show ognuno è libero di poter fare quello che vuole, invece lui ci teneva a creare un vero e proprio legame con tutti loro, ma non solo.

L’attrice ha deciso di rivelare al pubblico anche un simpatico aneddoto su cosa sarebbe successo in una di queste cene: “Una volta ha bevuto qualche goccetto di troppo e ha chiesto a noi colleghi di accompagnarlo a casa” ha rivelato. “Mi sono fatta avanti io e ricordo che con il suo capoccione riempiva la macchina e io non riuscivo neppure a vedere fuori dal finestrino” ha concluso divertita.