Ginevra Lamborghini cotta di una donna al GF Vip? Le sue parole infiammano il web

Ginevra Lamborghini era una delle concorrenti bomba della settima edizione del GF Vip, ma il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è terminato molto prevista del visto a causa delle terribili frasi pronunciate contro Marco Bellavia. Nonostante la squalifica, però, è rimasta senza alcun dubbio un elemento chiave del reality show di canale 5 e nonostante siano entrati altri concorrenti al posto suo, si continua a parlare spesso e volentieri di lei.

Non molto tempo fa la sorella di Elettra Lamborghini ha deciso di stupire i suoi fedeli sostenitori rispondendo alle loro curiosità in merito alla sua partecipazione e tra una confessione e l’altra, gli utenti della rete hanno compreso che dalle sue parole una delle sue ex compagne di viaggio non le dispiaceva affatto e le sue parole hanno infiammato i social curiosi di voler sapere di più in merito al loro rapporto.

GF Vip, Ginevra Lamborghini si sbilancia: ha avuto una cotta per una donna?

Ginevra Lamborghini, durante il corso della diretta su Instagram, si è lasciata andare a non poche confessioni in merito alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip e quando i suoi fedeli sostenitori le hanno fatto notare che una sua ex compagna di viaggio la stava aspettando lei si è sciolta in una tenera confessione che li ha fatti sognare tutti quanti.

“Nikita mi aspetta?” ha chiesto l’ex concorrente di Alfonso Signorini durante il corso della sua diretta con i fan. “Amore, piccolina!” ha subito esclamato spontanea e senza filtri come soltanto lei sa essere. “Ecco… no, sto zitta“ si è poi censurata facendo intuire che la sua presenza non le dispiaceva affatto e c’è già chi sogna di una possibile coppia ma per questo è ancora decisamente presto.

SCUSA GINEVRA COSA VOLEVI DIRE ALLA FINE SU NIKITA??#nikevra pic.twitter.com/QGLQ6BvprY — mics⁵⁵/¹⁶ 🇦🇷 (@tinyvillanelle) November 7, 2022

Che infatti i fan stiano sognando un po’ troppo in grande? Be’, questo potrà in effetti dircelo solo il tempo e noi siamo ben disposti ad aspettare quanto necessario pur di sapere se, in fine, sarà o meno vero amore.

La speranza del resto è sempre l’ultima a morire.