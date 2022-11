Perché Alessandra Celentano non aveva i denti da giovane? L’insegnante di Amici svela tutto

Alessandra Celentano è diventata virale sul web per un video da giovane in cui appare senza tutti i denti, ma per quale motivo era così da ragazza? L’insegnante di Amici di Maria De Filippi ha rotto il silenzio, rivelando come sono andate davvero le cose.

Alessandra Celentano è una delle colonne portanti di Amici di Maria De Filippi, dove anni ricopre il ruolo di insegnante di danza classica. Negli scorsi anni, però, la Celentano è diventata virale sul web a causa di un vecchio video risalente ad un provino che aveva fatto da ragazzina in cui era spiccata perché molto diversa da come appare oggi poiché le mancavano alcuni denti.

In molti si sono chiesti come mai da piccola non aveva tutta la sua dentatura e il mistero è stato subito risolto dalla diretta interessata che ai microfoni di Belve ha commentato proprio il video di quel provino in questione rivelando il perché purtroppo si era presentata all’audizione in quel modo.

Amici: perchè Alessandra Celentano non aveva tutti i denti da ragazza

Alessandra Celentano durante il corso dell’intervista a Belve ha deciso di rompere il silenzio in merito a quel vecchio provino che le permise di diventare virale, rivelando come mai appare molto diversa rispetto a come appare oggi sul piccolo schermo degli italiani.

Ecco dunque rivelata l’assurda verità che quasi tutti ignoravano: quando era piccola Alessandra Celentano non aveva tutti i denti. Ed ecco svelato il motivo di tale “mancanza”.

“Avevo un canino sopra la gengiva e due denti storti“ ha spiegato l’insegnante di danza classica di Maria De Filippi. “Quindi mi hanno dovuto togliere due denti, aprire, tirare giù e fare un bel lavoro” ha poi spiegato e quando la conduttrice le ha chiesto che cosa farebbe se dovesse presentarsi in sala prove una ragazza con simili problemi e lei non si è di certo tirata indietro rispondendo subito al suo dubbi.

“Se una arriva in sala con i denti così non direi nulla di che“ ha ammesso con estrema sincerità. “Perché se io critico una cosa dell’aspetto fisico è sempre in funzione della danza” ha subito precisato, ribadendo che lei giudica il fisico di un ballerino e non della persona.

Un’occasione dunque per raccontare il proprio passato ma anche per ribadire il perché di alcune tra le proprie più criticate prese di posizione: Alessandra Celentano non perde mai un colpo.