Simona Ventura e quel momento difficile vissuto insieme al suo compagno: “Mi è sempre stata vicino”

Al fianco del suo compagno Giovanni Terzi Simona Ventura ha vissuto un momento a dir poco complesso, una traversia sia che avrebbe distrutto chiunque.

Simona Ventura è una notissima conduttrice. Giudice di XFactor, presentatrice di Temptation Island, in cui era presente come naufrago addirittura il suo ex marito, e conduttrice sportiva: Simona è Super Simo veramente in tutte le salse.

La Ventura è una donna forte e tenace e ciò è dato anche dal suo passato. In un periodo della sua vita, è dovuta stare al fianco di suo marito in un momento veramente difficile.

Vediamo insieme di cosa si tratta

Al fianco del suo compagno: il momento difficile per Simona Ventura

Simona Ventura è molto forte ed è una donna tutto d’un pezzo. Soprattutto, la conduttrice ha mostrato la sua forza d’animo quando una brutta malattia ha colpito proprio Lui.

Si tratta del suo compagno Giovanni Terzi, giornalista, scrittore, architetto e conduttore televisivo. Come Simona, anche lui è bravo in tutto quello in cui si applica.

In una passata intervista, però, Giovanni rivela di star soffrendo per una bruttissima malattia.

Dopo varie analisi, ha scoperto di aver una patologia genetica ai polmoni. Questa è stata ereditata da sua madre ed è una malattia molto delicata.

Terzi ha fatto la spola per mesi tra casa sua e l’ospedale per affrontare le dovute cure.

Il giornalista non era da solo in questo suo periodo difficile. Sempre al suo fianco c’era la sua compagna Simona pronta a darle una mano e, soprattutto, coraggio.

Per Giovanni lei è stata proprio una roccia e ha trovato la forza solo grazie a lei.

Quando non aveva più le energie e le speranze venivano meno, la Ventura era lì con il suo sorriso a rassicurarlo.

In un’intervista al Settimanale Dipiù, lo stesso Giovanni Terzi ha spiegato:

“Nella malattia mi è stata sempre vicino, come una roccia. Ha tenuto botta sempre. In alcuni momenti mi ha fatto capire la sua preoccupazione, ma lei riesce a sedarmi, non a farmi aumentare le paure”.

Terzi ha anche rivelato che se le cure dovessero andare bene potrebbe evitarsi un intervento veramente delicato. Si tratta del trapianto di polmoni, una operazione difficile anche per il dottore più preparato.

Simona Ventura sa il fatto suo e sa anche che non può permettersi di venire meno al suo compagno. Una vita con Giovanni Terzi è quello in cui spera e non permetterà a niente e a nessuno di mettersi in mezzo a loro. Ha trovato la sua anima gemella e nessun momento difficile riuscirà a sconvolgerli