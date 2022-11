“Sono stato con tante donne”: la clamorosa confessione di un vippone al GF Vip 7

Il vippone al GF Vip 7 spiazza tutti e confessa un passato fatto di tante ma veramente tante donne.

Il Grande Fratello Vip 7 va alla grande. Come ogni edizione, il mondo social esprime in continuazione il proprio parere andando contro o meno al programma.

C’è a chi non piace affatto il cast e chi invece ha già delle preferenze nette.

Questo reality show viene chiamato spesso dai vipponi “un gioco al massacro“, ma c’è un vippone che non la sta prendendo così. Durante il pomeriggio, si lascia andare ad una clamorosa confessione. Più di 200 donne ci sono nel suo passato, ma scopriamo di chi si tratta

Clamorosa confessione di un vippone al GF Vip 7: “Sono stato con tante donne“

Il protagonista di oggi è Luca Salatino. Lui è un ex tronista di Uomini e Donne uscito mano nella mano da pochi mesi con la sua scelta, Soraia.

Il ragazzo romano sente in continuazione la mancanza della sua ragazza e si sfoga spesso all’interno della Casa.

Salatino non ce la fa più. Ha voglia di rivedere la sua dolce metà e non sa più come resistere. Lei ha proprio conquistato il cuore del nostro amato vippone.

“Me manca, te giuro. Sì, me manca, mamma mia. Vorrei non ripeterlo, ma è quello che sento, non ci posso fare nulla” commenta Luca a George Ciupilan in ascolto.

Il vippone sente già di essere maturato all’interno del GF Vip e racconto di essere cresciuto al fianco di persone di 30 anni più grandi di lui.

In quel contesto, vince “chi mena di più” e non esistono le parole. Anche il reality show è un posto diverso per lui, ma sta imparando ad usare il dialogo e non le azioni.

Poi il vippone si lascia andare ad una clamorosa confessione che ha lasciato il web a bocca aperta.

“Io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, ma anche 200, però anche se sono tante, quella giusta è una” commenta Luca e continua: “Lo capisci quando arriva quella che ami davvero. Però quando incontri la ragazza giusta tutto cambia“.

Secondo molti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha esagerato sulle quantità delle sue conquiste per dire che ne ha avute tante. Anche George rimane stupito da un numero così alto, ma si sa che il vippone ha sempre detto la verità e non ha problemi ad ammetterlo.

Ha esagerato o è stato pure come sempre?