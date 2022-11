Amadeus, cosa succede in casa sua: la moglie racconta proprio tutto

Amadeus racconta una verità sconvolgente: ancora una volta il conduttore sgancia una bomba inaspettata, questa volta però riguarda la sua stessa vita.

Senza dubbio da quando Amadeus ha preso le redini del Festival di Sanremo, lo spettacolo ha assunto una piega moderna e più adatta ai tempi televisivi di nostri tempi. Il conduttore è amatissimo sia per la sua inconfondibile ironia che per la sua voglia matta di mettersi in gioco e ridere insieme al pubblico. Il retroscena confessato è però fonte di stupore, lo racconta a tu per tu.

Tra tutti i conduttori Amadeus è amatissimo, perché trasmette anche valori ed ideali contemporanei alla società del tempo. Non si limita a fare spettacolo, ma mette in scena uno show originale, senza precedenti.

Dietro le quinte però accade qualcosa di impensabile, che mette una nuova luce sulla vita privata del conduttore.

Amadeus protagonista di un retroscena impensabile!

Questa volta non c’entra nulla la sua iconica e mitica spalla, Rosario Fiorello. Insieme sono un duo che combina guai, e proprio per questo sono i primi ai quali si pensa. Anche perché è stato il loro primo Sanremo insieme a realizzare delle gag divertenti che mai avevano calpestato quel palco così serio. La news privata riguarda qualcuno di molto vicino ad Amadeus.

Non è colpa della gelosia di Amadeus, per chi conosce il professionista sa quanto sia geloso della moglie, Giovanna Civitillo ex ballerina del format condotto dallo stesso Ama, L’Eredità.

Dagli anni Novanta ne è passato di tempo, ma dietro quel viso dolce, si nasconde una moglie decisa, fiera e severa! Il piccolo di casa, Josè Alberto, è un ragazzino educato e a modo, di certo le cure della mamma non sono venute meno.

Per essere così educato ha avuto dei genitori presenti, ed è proprio Amadeus a confessare che la moglie, Giovanna è un vero sergente! La Civitillo ha rinunciato al mondo dello spettacolo, ed insieme al marito è dal 2009 che conducono una vita semplice. Non amano la mondanità, ma fanno cose semplici, soprattutto vogliono che il figlio viva una vita normale.

Senza fronzoli o lusso, ma come un ragazzino della sua età. Infine, ribadisce che è proprio Giovanna a dare le regole in casa, lui è un po’ istintivo.

Del resto era stata proprio la moglie di Amadeus a spiegare nel corso della lunga intervista rilasciata alla rivista Confidenze:

“Io ho più senso pratico, in casa mi adatto a tutto, anche a fare l’idraulico e l’elettricista. Ama, invece, non sa cambiare una lampadina“.

Per la serie, i poli opposti si attraggono!