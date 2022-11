Dramma Pinuccia di Uomini e Donne, arriva la confessione choc: 14 anni di dolore

Pinuccia Della Giovanna di Uomini e Donne nasconde un dolore che il pubblico del piccolo schermo di canale 5 non ha mai immaginato prima. Le sue parole vi lasceranno spiazzati.

Pinuccia Della Giovanna da qualche stagione a questa parte è diventata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La sua presenza non è passata di certo inosservata negli studi Elios di Roma non solo per la sua amicizia con il cavaliere Alessandro, ma anche per le sue continue discussioni con Tina Cipollari che in più di un’occasione l’ha accusata di essere una persona arrogante e cattiva.

“Sei falsa! Vai a prendere il treno per Vigevano! – aveva detto tempo fa Tina in studio, facendo scoppiare Pinuccia in lacrime – Falsa ipocrita! Ha la cattiveria nell’anima!”

Pinuccia ha del resto diviso il pubblico come mai prima d’ora, in quanto c’è chi la pensa come l’irriverente opinionista di Maria De Filippi e chi ritiene che si sbagli di grosso. Una cosa però è certa: la dama del parterre femminile dentro di sé nasconde un profondo dolore di cui non ha mai parlato durante il corso della sua permanenza al centro degli studi Elios di Roma, ma che ha scelto di confidare ai suoi fedeli sostenitori attraverso le pagine del magazine di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna spiazza: la triste confessione sulla sua infanzia”

Pinuccia Della Giovanna ha raccontato ai microfoni del magazine di Uomini e Donne di non aver vissuto un’infanzia semplice, ma tutt’altro, in quanto era orfana e per questo motivo ha passato parte della sua vita all’interno di un orfanotrofio.

“Ero un’orfana e ho vissuto quattordici anni in un orfanotrofio” ha raccontato per la prima volta l’acerrima nemica di Tina Cipollari durante il corso dell’intervista, probabilmente svelando anche i motivi per cui durante il corso degli anni ha deciso di sfoggiare una corazza molto dura all’esterno in modo tale da proteggere i suoi sentimenti.

Quel periodo l’ha segnata profondamente ed ha creato un vuoto dentro di lei che è poi riuscita a colmare attraverso l’amore della famiglia che si è costruita durante il corso degli anni a venire ed ora Pinuccia Della Giovanna a Uomini e Donne è pronta a trovare ancora una volta qualcuno al suo fianco che le faccia battere il cuore.