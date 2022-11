Giochi di luci e colori mai visti prima: quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni; non indovinereste mai la cifra.

Avete già addobbato la vostra casa a tema natalizio o attenderete l’8 dicembre? Chi non ha resistito e si è lasciata già avvolgere dalla magia del Natale è sicuramente Chiara Ferragni, che ha mostrato il suo meraviglioso albero già una settimana fa, lasciando tutti senza parole.

Si, perché, come per gli anni passati, anche quest’anno a casa Ferragnez c’è un enorme albero a popolare il salotto e fare da sfondo ai selfie di famiglia sul divano. Per questo Natale, però, Chiara ha deciso di aggiungere un nuovo tocco di originalità, rappresentato della valanga di luci che addobbano l’albero. Luci che cambiano colore ed effetto in modo ‘intelligente’: curiosi di sapere di più sulla scelta della nota influencer e del suo amato Fedez? Ecco quanto hanno speso per le decorazioni luminose.

Quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni: un’illuminazione incantevole

Nel reel condiviso circa una settimana fa da Chiara Ferragni su Instagram è possibile ammirare i mille effetti del suo albero di Natale. Un albero che cambia colore, luci ed effetti in modo intelligente e velocissimo, passano dal rosso al blu, dalle strisce colorate al bicolore: come? Semplicemente attraverso un’app da scaricare sul cellulare: da lì è possibile selezionare luci e colori, per creare effetti sempre diversi e personalizzati. Effetti unici, che hanno lasciato senza parole i milioni di followers dell’imprenditrice digitale che si saranno chiesti quanto costano le luci dell’albero targato Ferragnez?

Ebbene, per decorare il proprio abete, Chiara e Fedez si sono affidati a Twinkly, un’azienda di tecnologia italiana creata da Ledworks, startup leader nel campo delle decorazioni luminose. Curiosi di scoprire i prezzi?

Come riporta Fanpage.it, queste meravigliose luci di Twunly partono da 74 euro, che è il valore di una sola striscia che parte da 100 led, fino al prezzo di 499 euro, per illuminare e decorare un intero albero di Natale. Eh si, una cifra decisamente notevole, ma l’effetto finale è davvero ‘wow’.

Un sistema attraverso cui sembra di avere in casa un albero diverso ogni giorno: un vero e proprio sogno! E voi, cosa aspettate a far partire il periodo più magico dell’anno ed iniziare a decorare la vostra casa? Non è mai troppo presto per vivere le emozioni che solo il Natale sa regalare e i Ferragnez, questo, lo sanno bene. Per non perdervi tutte le decorazioni di casa Ferragnez, come la ghirlanda di palline rosse che incornicia la porta di ingresso, non vi resta che seguire la Ferragni e Fedez su Instagram: i loro profili sono ricchi di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!