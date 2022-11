Maria De Filippi, confessione senza filtri ‘Troppo dolore, non so se avrò la forza!’

C’è qualcosa che turba nel profondo Maria De Filippi, ecco di cosa si tratta. Nessuno conosce questa verità, la conduttrice la confessa senza filtri.

Molti credono che Maria De Filippi sia una donna forte tutta d’un pezzo, in realtà anche lei vive delle grosse difficoltà. Per quanto sia forte in apparenza, il pubblico dovrebbe sapere che si è anche fragili, e che dimostrare tristezza non è sintomo di debolezza. Anzi è l’ennesima dimostrazione di coraggio. La conduttrice rivela sua più grande paura.

Anche gli adulti vivono drammi, senza dimenticare la presenza di vere e proprie paure. Maria De Filippi è un punto di riferimento per i fan, senza di lei la televisione non sarebbe più la stessa.

Così, al di là del successo e della sua immagina televisiva, c’è qualcosa che non tutti sanno. Lo rivela senza alcuna vergogna, anzi si mostra così per com’è.

Maria De Filippi confessa la sua più grande paura

La conduttrice di Canale 5 fa una vita davvero frenetica, nella quale ha molto poco tempo per sé e per le persone che ha attorno. Quindi, possiamo confermare che sia una vera stacanovista e che il tempo per divertirsi sia davvero poco. Così, proprio in una situazione del genere, in cui sembra soddisfatta, salta fuori paura innominabile.

Maria De Filippi ha proprio una passione per il suo lavoro, ma è anche sposata con un uomo con cui condivide un rapporto speciale, Maurizio Costanzo. Insieme sono una coppia formidabile, forse la più ammirata dal Paese per la loro complicità.

Il punto è che anche per la conduttrice ci sono delle grosse preoccupazioni. Il marito è più grande di lei, di circa vent’anni. Quindi, se lei è una donna matura, lui è un uomo che è ancora più avanti con gli anni, e di conseguenza non può che avere paura di perderlo.

La De Filippi confessa che non ci vuole neanche pensare, ma è conscia del fatto che il suo Maurizio non vivrà per sempre, e che prima o poi lo perderà. Quindi, confessa questa sua grandissima paura.

Ne prova così tanta che afferma le seguenti parole: “Ho troppa paura di perderlo, non so se avrò la forza per affrontare la sua morte.”

Questo perché lui la vorrebbe al proprio fianco, e lei lo farà, ma non senza sentire un dolore incontenibile. Non si sente pronta, si mostra fragile e con la stessa paura che hanno tutte le persone del mondo.