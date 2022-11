Noemi dopo anni racconta: “Ho toccato il fondo”, drammatico retroscena

A Belve Noemi dopo anni racconta: “Ho toccato il fondo”, la cantante si lascia andare al ricordo di un drammatico retroscena

Nella puntata andata ieri in onda di Belve, tra le ospiti in compagnia di Francesca Fagnani, c’era Noemi. La cantante ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, quelli che le hanno dato gioia, quelli che le hanno dato dolore e quelli dai quali, dopo aver toccato il fondo è risalita a galla con un’altra consapevolezza.

Il suo esordio nel mondo della musica con la partecipazione ad X Factor, sebbene non le abbia dato la vittoria ha portato la sua voce ad essere una delle più amate nel panorama artistico e musicale italiano. Non sono mancate poi negli anni le collaborazioni con voci amatissime che le hanno permesso di acquisire ancora più notorietà. D’altronde, è con la sua inconfondibile voce che l’abbiamo amata.

La musica è stata per lei rifugio, un modo per riuscire ad esprimersi e riuscire ad avere controllo su qualcosa rispetto a quanto invece nella sua vita le sfuggisse di mano. Ospite a Belve, nella puntata andata in onda ieri su Rai 2, Noemi si è lasciata andare ad un retroscena piuttosto drammatico che ha visto al centro un momento della sua vita in cui si è messa in discussione, fino a toccare il fondo. Ma da ogni momento buio si rinasce, proprio come ha fatto lei.

A Belve Noemi si racconta: “Ho toccato il fondo”, retroscena drammatico

Gli anni in cui la sua carriera musicale ha avuto successo sono stati anche gli stessi anni in cui Noemi ha dovuto rivedere qualche passaggio fondamentale nel corso della sua vita. Ha dovuto perché si sentiva lontana da quel che aveva intorno, aveva perso la percezione di sé nel mondo. Per questo motivo, ha cercato di rimettere se stessa al centro per riacquisire quella nuova consapevolezza su se stessa. Un fattore che è stato preponderante è stato in particolare il suo aspetto fisico ed il rapporto con il cibo. La cantante ha raccontato che per lei il cibo era visto come la sua comfort zone. Qualcosa in cui si rifugiava quando qualcosa nella sua vita andava bene e quindi in qualche modo si premiava o, quando qualcosa andava male cercava in esso conforto.

“Più perdevo il controllo della mia vita più mi sfuggiva anche il mio corpo, ho toccato il fondo“. La conduttrice a quel punto le ha chiesto quale sia stato l’episodio che le ha dato la percezione di aver toccato il fondo. La risposta della cantante è arrivata come un fulmine: “Sanremo 2018“. In quell’occasione, la cantante sul palco di Sanremo, era al fianco di Michelle Hunziker. Noemi ricorda la similarità dei due abiti indossati dalla conduttrice e dalla cantante. Poco tempo dopo, un gesto di cattivo gusto paragona la fisicità della Hunziker a quella di Noemi.

Fu quello il momento in cui la cantante sentì che quel corpo che vedeva ritratto non era quello in cui voleva essere. “Mi sono sentita ferita. Mi sono sentita proprio come donna messa in discussione. Ho visto per la prima volta in quella foto tutta la mia sofferenza, ho percepito il mio malessere il fatto che in realtà ero dove non volevo essere“. Noemi ha raccontato di essere precipitata un doloroso sfogo quella sera stessa, dove si è ritrovata al suo fianco sua sorella, ma proprio lì in quel momento ha capito che ad aiutarsi, poteva essere solo lei stessa.