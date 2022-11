Test, è andata a Napoli, ma non in Italia e solo due volte in Finlandia, chi è?

Hai mai provato il test del viaggio intorno al mondo? A fare la differenza sarà quanto ci metterai per riuscire a risolverlo.

La sfida del giorno ha a che fare con un test che ti farà viaggiare in luoghi fantastici. L’obiettivo è capire il nesso che sussiste tra le informazioni riportare, e trarre la risposta in meno di un minuto. Ogni test che si rispetti ti metterà in difficoltà, risolvi quello di oggi. Alla fine dell’articolo troverai la risposta con tanto di spiegazione, allena la mente, e fatti trovare sempre pronto dai tuoi avversari.

E’ opportuno riscrivere per intero la consegna del rompicapo, infatti le informazioni sono molte più di quelle che pensi. Quindi, bando alla ciance, diventa davvero abile, e prova a diventare il solutore più abile.

Ecco il testo dell’indovinello di logica del giorno:

“Test, è stata a Napoli, ma non è mai stata in Italia. Solo due volte in Finlandia. Senza di lei, un nastro vola in cielo?”

Non affidarti solo al tuo ingegno, metti in gioco anche l’intuito, questo tuo alleato non deve mai mancare in nessuna sfida.

Soluzione del test del giorno, ecco la risposta esatta!

Dirti subito la risposta non è nel nostro stile, prima ti diamo qualche altro indizio che possa darti la giusta spinta per trovare la soluzione che cerchi. Ti abbiamo già consigliato di leggere con attenzione, perché solo e soltanto nel testo del rompicapo troverai la soluzione del test di oggi.

Sembra un vero controsenso, come fa la nostra protagonista ad essere stata a Napoli, ma subito dopo si contraddice dicendo che non è mai stata in Italia? C’è qualcosa che non quadra, o forse la soluzione la puoi trovare soltanto tenendo conto di altri dettagli.

Forse la risposta esatta non è tanto nei luoghi, quanto negli elementi che li compongono. Fisici? Ebbene no, in realtà la soluzione la puoi trovare nelle parole che compongono la frase del rompicapo.

A Napoli la si trova una volta, in Italia neanche una, e in Finlandia c’è per ben due volte. Cosa c’entra il nastro? In realtà, senza questo elemento, il nastro non sarebbe tale, perché sarebbe Astro! Sembra abbastanza chiaro che si tratta della lettera N!

Allora, ci sei arrivato da solo? Se sì, bravissimo, non farti trarre in inganno dai nostri tranelli. Affronta il prossimo test, e vinci tutte le sfide.