Alfonso Signorini si sfoga una volta per tutte: la verità sul suo momento più difficile

Alfonso Signorini si sfoga una volta per tutte. Ecco la sua verità sul difficile momento che ha vissuto qualche tempo fa.

Alfonso Signorini ha iniziato da più di un mese la grande avventura del Grande Fratello Vip 7. Il conduttore si trova là già da quattro anni e sa fare benissimo il suo lavoro.

Oltre ad essere un rinomato presentatore, è anche il direttore del magazine di gossip Chi.

Signorini potrebbe essere molto invidiato, ma molti non sanno che il conduttore ha dovuto affrontare un periodo molto critico a causa di una brutta malattia.

Vediamo insieme di cosa si tratta

La brutta malattia: Alfonso Signorini si sfoga una volta per tutte

Alfonso Signorini si sta occupando egregiamente del Grande Fratello Vip 7. Anche questa edizione non è affatto facile e sono già state affrontate delle tematiche davvero difficili.

Nonostante ciò, il conduttore ci mette sempre la faccia e in un modo o in un altro, sta portando avanti il programma con ascolti da urlo.

Sono tante le novità di questo anno, ma Alfonso ha iniziato questa avventura con un sorriso amaro. Tutto a causa delle sue condizioni di salute.

E’ proprio durante una puntata del GF Vip che Signorini dice una frase che stupisce i telespettatori: “Per quel poco che mi resta da vivere“.

I fan sono rimasti a bocca aperta e sono molto preoccupati. Ecco che un esperto di gossip dà delle lucidazione sul suo profilo social: “Signorini lo ha detto ironicamente, ma anche sul serio. Ha la leucemia e non gli restano tanti anni purtroppo“.

Alfonso, notato il caos mediatico, rassicura subito i suoi follower. Lui rivela di essere riuscito a sconfiggere la malattia e che adesso sta bene.

Sicuramente deve continuare a fare dei controlli e non può abbassare la guardia, ma sembra che il pericolo sia scampato.

Alfonso, per guarire, ha affrontato diverse chemioterapie. “Incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me” commenta il conduttore e conclude: “Mentre ero lì con l’ago ne braccio, mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia vita è cambiata“.

Dopo mesi passati in ospedale con tanta paura, ma anche con molta speranza, Alfonso Signorini è guarito. La brutta malattia non ha avuto la meglio, ma anzi ha dato ancora più voglia di vivere al conduttore che così ha fatto il massimo in suo potere all’epoca: trarre da un grande male una preziosa lezione.