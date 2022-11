L’amatissimo attore ha raccontato com’era la sua vita prima: “Ci sono stati momenti di grande disagio”

L’amatissimo attore ha raccontato com’era la sua vita prima di diventare famoso quanto oggi: “Ci sono stati momenti di grande disagio”.

Ognuno nella vita si trova ad affrontare dei momenti che mai dimenticherà, siano questi belli o brutti. Quando succede un evento doloroso questo si aggrappa senza mai andarsene più. Passano gli anni ma nonostante il tempo la fase in cui si dimentica non arriva mai e forse succede perchè noi stessi non vogliamo mettere da parte quel dolore. Se poi è legato ad una persona, allora vogliamo, spesso anche facendoci del male, che sia sempre dentro al petto a battere con forza.

Alcuni episodi che viviamo spesso non li ricordiamo: quante volte vi sarà capitato di non rammentare un vecchissimo ricordo trascorso in famiglia o con amici? Nonostante ne parliamo non è facile far venire a galla il passato. Alcuni episodi però, vi abbiamo detto, non vanno mai via e sono questi che ci portano ad essere come siamo. Un amatissimo attore in una vecchia intervista ha parlato del suo passato, un passato che l’ha portato al presente. Grazie anche a quanto vissuto è arrivato dov’è adesso.

Ha spiegato la sua vita prima di diventare famoso, quando ancora non era noto al pubblico. Ha raccontato di aver fatto diversi lavori e di aver affrontato momenti di grande disagio.

I personaggi del mondo dello spettacolo, prima di arrivare dove sono, hanno fatto, non tutti, una lunga gavetta. Hanno studiato e si sono impegnati al massimo per riuscire a toccare il successo. Qualcuno, lo saprete, avrà avuto più fortuna, anzi, un misto di fortuna legato al talento, che lo ha fatto emergere all’improvviso senza studiare in accademie e centri.

Uno degli attori più amati ha raccontato in una vecchia intervista a Il Corriere, com’era la sua vita prima, svelando cosa faceva. Salvatore Esposito, diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Genny Savastano nella serie di successo Gomorra, ha raccontato di aver lavorato nel McDonalds’s, mentre studiava, fino a 24 anni. La sera faceva volantinaggio e il cameriere per un catering: “Fino a 24 anni, mentre studiavo recitazione, lavoravo da McDonald’s. La sera facevo volantinaggio e il cameriere per un catering. Ci sono stati momenti di grande disagio”, ha detto.

Poi è arrivato tutto in modo inaspettato, quando ai provini per il Libro di Saviano, si presenta. Spiega che l’attore che andava a fare il provino aveva delle battute e lui era la sua spalla: “Inconsapevolmente, Stefano Sollima (il regista di Gomorra) e il suo staff mi avevano provinato per tutto il tempo e dopo dieci giorni mi hanno detto: perché non provi tu?”. Ed è così che Salvatore Esposito, ottenuta la parte, è diventato tra i più amati attori.