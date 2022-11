Ballando con le Stelle, brutta notizia per lo show di Milly Carlucci: cosa potrebbe accadere

Ballando con le Stelle, arriva una brutta notizia per il noto e storico show condotto da Milly Carlucci: cosa potrebbe accadere

La stagione autunnale televisiva ci ha promesso programmi all’altezza delle nostre aspettative, ricchi di colpi di scena pronti a lasciarci senza fiato. Fra questi, lo storico programma condotto su Rai 1 da Milly Carlucci è sicuramente uno di quelli che vale la pena vedere il Sabato sera.

I noti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si destreggiano e gareggiano sulla pista da ballo a passi di danza affiancati da esperti ballerini e si esibiscono di fronte ad una giuria che di certo non le manda a dire. Solamente qualche giorno fa abbiamo parlato di una serie di complicanze alle quali la conduttrice ha dovuto far fronte a causa di un infortunio di una delle sue concorrenti in gara. Ma tra gli inediti colpi di scena che emergono riguardo il noto programma, uno giunge alle nostre orecchie e non possiamo fare a meno di mettervi al corrente. Brutta notizia per i fan dello show: ecco cosa potrebbe accadere dalle prossime puntate!

Ballando con le Stelle, brutte notizie in arrivo per lo show di Milly Carlucci

Fino ad ora, lo show condotto da Milly Carlucci si è conteso il pubblico con un altro programma molto seguito sulle reti Mediaset, precisamente Canale 5. Stiamo parlando di Tu Sì Que Vales. Ora che però lo show su Canale 5 è giunto al termine, Ballando con le Stelle avrebbe sicuramente tutte le carte in regola per divenire nuovamente uno degli show più seguiti in prima serata. Ahimè, però le cose per la conduttrice starebbero per complicarsi. Per quale motivo?

Vi avevamo detto qualche settimana fa che con l’arrivo dei Mondiali in Qatar, il Grande Fratello Vip avrebbe perso il suo secondo appuntamento in prima serata. E così, da due appuntamenti in onda il Lunedì ed il Giovedì, dalla scorsa settimana va in onda solamente il Lunedì. Ma ecco un colpo di scena inatteso: il Grande Fratello Vip potrebbe tornare in onda con un secondo appuntamento settimanale udite udite.. Il Sabato sera! Sarebbe un vero e proprio scontro fra i due noti programmi più seguiti di sempre. Secondo quanto riportato da Fanpage, sembrerebbe infatti che il GF Vip potrebbe andare in onda il sabato sera in due date specifiche, il 10 ed il 17 Dicembre.

Quest’ultima data, il 17 Dicembre vede però Ballando con le Stelle impegnato con la semifinale. Cosa succederà quindi? Qui potrebbe ahimè aprirsi uno spartiacque tra i fan accaniti che non si perderanno le vicende in diretta nella casa del Grande Fratello Vip e quelli che invece non resistono a scoprire chi dei concorrenti di Ballando giungerà all’ambita finale! Se il palinsesto Mediaset dovesse quindi cambiare in questo modo, lo show su Rai 1 sarebbe in ‘pericolo’? A questo punto si tratterà di un vero e proprio guanto di sfida. Chi la spunterà secondo voi?