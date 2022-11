“Non faccio se***o da 13 anni”: la confessione shock della star Mediaset

La star di Mediaset ha lasciato il pubblico senza parole, confessando che la sua vita sessuale è azzerata da ben 13 anni.

Alessandra Celentano è una coreografa, insegnate ed ex ballerina di classico. Per molti è nota come professoressa ad Amici di Maria De Filippi.

La Celentano è una donna dai pensieri molto rigidi e delineati, severa con i propri alunni e molto schietta. Per questo, molti ballerini hanno paura di lei.

Non è facile avere un faccia a faccia con Alessandra.

Ma ecco che in una passata intervista per Le Belve, si racconta e fa una grande confessione. Scopriamo insieme cosa ha rivelato

La confessione di Alessandra Celentano: “Non faccio se***o da 13 anni“

Alessandra Celentano si racconta una volta per tutte nel programma firmato Rai, Le Belve. In un faccia a faccia con la conduttrice Francesca Fagnani, l’insegnante di ballo di Amici si apre e racconta alcune vicende del suo passato.

La Celentano fa una confessione che non aveva mai rivelato in tutti questi anni nel mondo dello spettacolo.

“Non faccio se***o da 13 anni” ammette sorprendentemente Alessandra e si spiega: “Sono sempre stata difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile“.

L’ex ballerina ammette di non aver mai rivelato questo suo segreto a nessuno e la Fagnani risponde prontamente: “Vedrà adesso quante proposte“.

La conduttrice rimane molto sorpresa e così anche il mondo del web. Nessuno si sarebbe mai aspettato una confessione del genere.

Tra le altre rivelazioni fatte dalla insegnate di Amici, troviamo anche una confessione in merito alla sua mancata maternità.

Alessandra ammette di aver sofferto molto e questo è stato una delle motivazioni che hanno portato poi alla separazione con il suo ormai ex marito Angelo Trementozzi.

“Mi è dispiaciuto, perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata, perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere” ammette e conclude la Celentano.

Alessandra Celentano si racconta con confessioni inedite a Le Belve. Una intervista spiazzante che però aiuta molti a comprendere l’insegnate più temuta di Amici di Maria De Filippi