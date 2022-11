“Sta soffrendo di una cosa anche se non ne parla”: rivelazione a sorpresa sul concorrente del GF Vip

“Sta soffrendo di una cosa anche se non ne parla”: arriva una rivelazione a sorpresa sul concorrente del GF Vip.

Continua l’avventura dei concorrenti del GF Vip 7. Un’avventura durante la quale non sono mancati gli imprevisti, come l’arrivo del Covid, che per la prima volta ha coinvolto alcuni abitanti della casa più spiata della tv. Un incubo che, però è quasi terminato, essendo tornati in casa quasi tutti i vipponi isolati nei giorni scorsi, eccetto Alberto De Pisis.

A proposito di vipponi, però, nelle scorse ore è emersa una rivelazione proprio su uno dei concorrenti di questa edizione del reality show. Concorrente che, secondo quanto rivelato della sua ex fiamma, nella casa starebbe soffrendo per una cosa di cui, però, non sta parlando a nessuno… Di cosa si tratta? Vi sveliamo tutto.

GF Vip, arriva una clamorosa rivelazione sul concorrente: “Sta soffrendo di una cosa…”

Chi vincerà il GF Vip 7? È una domanda a cui è decisamente presto rispondere, ma il pubblico ha già lasciato intuire quali sono i concorrenti più graditi dell’edizione. Tra questi c’è senza dubbio lui, George Ciupilan, il ‘piccolo’ della casa. Già conosciuto in programmi come Il Collegio e La Caserma, al GF Vip George sta mostrando un lato inedito di sé, dimostrandosi un ragazzo riflessivo, introverso ed estremamente sensibile. Il suo lato più divertente, invece, non è ancora emerso e secondo la sua ex fidanzata c’è un motivo ben preciso

Come raccontato nell’ultima puntata serale del GF Vip, George ha una grande ferita dentro di sé legata al suo passato e al difficile rapporto con il papà, ma non sarebbe tutto qui. Secondo quanto raccontato dall’ex fidanzata di George, Samara Tramontana, a The Pipol News, il giovane influencer è spesso di cattivo umore in casa anche per un altro motivo.

“George sta soffrendo di una cosa anche se non ne parla. Io penso che lui per Nikita si stava iniziando a prendere. Poi invece è entrato Luca Onestini, il fidanzato che ancora non si è capito se ci sta ancora..” Secondo Samara, insomma, dietro il malessere di George ci sarebbe la presunta infatuazione nei confronti di Nikita Pelizon, una delle concorrenti con cui il ragazzo ha legato maggiormente nella casa. “Anche se non ne parla e lo nasconde, da parte sua stava iniziando ad esserci questa cosa che si è troncata…”

Nell’intervista, Samara sottolinea anche come George sia incompreso dalla maggior parte ragazzi in casa ma non dal pubblico: secondo lei sarà proprio lui a trionfare alla fine dei giochi, eliminandoli ad uno ad uno. E voi, siete d’accordo con le sue parole? Che ne pensate del percorso di George nella casa più spiata della tv?