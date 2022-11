Test dell’anello di fidanzamento: scopri se sei pronto per la vita di coppia

Scegli una fede e scopri se sei pronto alla vita di coppia: ecco il nostro lussuoso test he ti illumina sul tuo immediato futuro amoroso.

Bello l’amore, quando si hanno le farfalle nello stomaco e il sorriso tutto il giorno. Quando ti senti smemorato e non ti riconosci più perché hai il cervello che pensa solo ad una cosa, o meglio, ad una persona. Ma sei pronto a vivere per sempre in due?

Scopri la verità con il test dell’anello di fidanzamento. Dovrai solamente fare una semplice scelta e il resto verrà da sé.

Andiamo a valutare le varie possibilità

Test: scegli un anello di fidanzamento e scopri se sei pronto per la vita di coppia

In questo test dell’anello di fidanzamento ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri se sei pronto alla vita di coppia. Hai il coraggio di farlo?

1) Uno

Te non riesci a vivere senza amore, per te la vita in coppia è fondamentale. Sei proprio alla ricerca costante di quella persona perfetta per te, qualcuno con cui valga la pena costruire e abbia voglia di venire incontro anche a dei compromessi.

Hai voglia di condividere la felicità e la tristezza con questa persona. Sai da sempre che vuoi una famiglia tutta tua e rabbrividisci al pensiero di un futuro da solo.

2) Due

Quando hai letto questo test hai pensato sotto sotto: “Allontanate quell’anello dal mio dito!“. Tu ami la vita di single e non puoi farne a meno. Solo al pensiero di un sabato sera sul divano guardando un film ti fa venire la nausea e tanta voglia di sbadigliare.

Sei sempre stato felice quando eri single, perché complicarsi la vita aprendosi con qualcuno? Per te tu sei tutto.

3) Tre

Diciamo che tu devi ancora capire bene che cosa vuoi. Sei molto altalenante su questo argomento. Delle volte hai voglia di stare in totale solitudine e delle volte ti immagini il tuo matrimonio e come sarai.

La tua difficoltà è che quando ti leghi a qualcuno cerchi di cambiarlo a tuo gusto e ti scontri se non accade ciò. Le relazioni lunghe non fanno per te in questo momento. Cerca di fare chiarezza su quello che vuoi veramente.

4) Quattro

Te vuoi la vita di coppia, ma hai delle problematiche. Sei diviso: delle volte ti imponi sulle relazione e delle volte vieni sottomesso, non hai una via di mezzo.

Devi trovare un bilanciamento tra questi due lati opposti della tua indole e sii più tranquillo. Non essere estremo nelle tue reazioni