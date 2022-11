L’Isola dei Famosi ritorna in onda con Ilary Blasi: i nomi dei primi concorrenti 

L’Isola dei Famosi sta per fare il suo ritorno con alla conduzione Ilary Blasi: ecco svelati i nomi dei primi concorrenti

Era indubbio il suo ritorno in tv, ma sappiamo ormai per certo che Ilary Blasi tornerà alla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La stagione televisiva prosegue in questo momento con la messa in onda del reality di Alfonso Signorini. Il Grande Fratello in queste settimane ci ha regalato sicuramente momenti inediti dinanzi lo schermo.

In questo momento, sebbene gli occhi siano puntati sulla casa di Cinecittà, l’attenzione è posta anche alla nuova edizione dell’Isola. Ci si domanda quando tornerà in onda. Fino a poco tempo fa, tutti si chiedevano se e quando avremmo visto Ilary Blasi nuovamente su questi schermi. Ed a quanto pare, abbiamo una risposta perché la nota conduttrice farà il suo ritorno proprio alla conduzione del reality più selvaggio di sempre. A questo proposito, emergono le prime indiscrezioni in merito alla nuova edizione dello show. Ed a riportarle è il settimanale Nuovo che avrebbe fatto sapere i nomi dei primi concorrenti presi in considerazione.

L’Isola dei Famosi ritorna nel 2023: i nomi dei primi concorrenti

Dopo la chiusa dell’edizione andata in onda in questo 2022, ecco che fervono i preparativi per la messa in onda della nuova stagione dell’Isola dei Famosi. Poco dopo il termine della sedicesima edizione del reality che ha visto la fine il 27 Giugno 2022 con il ritorno dei naufraghi dall’Honduras e la vittoria di Nicolas Vaporidis, un’amara sorpresa ci ha letteralmente sconvolti. La separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata infatti uno degli argomenti di cui più si è parlato durante la stagione estiva e di cui ancora si parla.

Stando alle prime voci, Ilary Blasi non avrebbe voluto prendere in mano le redini della conduzione della nuova edizione dell’Isola, ma avrebbe poi cambiato idea. Ebbene, ora che si parla di organizzare la nuova edizione dello show e che la Blasi è confermata come conduttrice, si comincia a pensare ai possibili volti che potrebbero prendere parte a questa nuova avventura. Il settimanale Nuovo, a questo proposito, fa sapere che ci sarebbero una serie di nomi in ballo. Fra questi, sembrerebbe che la conduttrice così come gli autori avrebbero rivolto il loro interesse a Veronica Cozzani, la mamma dei fratelli Rodriguez. Nelle precedenti edizioni, abbiamo infatti visto gli altri membri della famiglia Rodriguez prendere parte all’Isola. Dapprima Belen, poi Cecilia, in seguito Jeremias e poi lo scorso anno in cui si è avuta la possibilità di partecipare con un membro della famiglia abbiamo visto così all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodiguez e papà Gustavo. Sebbene gli autori siano interessati a mamma Veronica, la donna in precedenza aveva anche fatto sapere di essere poco incline alla partecipazione ad un reality. Dunque, dovremmo presuppore che il suo sarà un no?

Veronica Cozzani e gli altri possibili concorrenti

Ma quello di Veronica Cozzani non è l’unico nome che bolle in pentola. Si parlerebbe anche della partecipazione al reality di Dayane Mello, Alessia Macari che proprio in precedenza aveva espresso il suo desiderio di tornare in tv e ci sarebbe anche il nome di Loredana Lecciso con sua figlia Jasmine. Ad ogni modo, trattandosi ancora di ipotesi nulla è dato per certo. Ma ci basterà attendere ancora un po’ per sfamare la nostra curiosità!

E voi chi vorreste vedere nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi?