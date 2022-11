Uomini e Donne, matrimonio finito dopo pochi mesi: “Era la mia anima gemella”, l’ex dama del trono Over è distrutta.

È stata una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne, ma l’amore lo ha trovato fuori dalla trasmissione di Canale 5. Un amore da favola, che l’ha condotta fino all’altare, nell’agosto del 2021. La favola, però, non ha avuto lieto fine.

A rivelarlo è stata proprio l’ex dama di Uomini e Donne, che in un’intervista a DonnaSpia ha spiegato cosa è successo, annunciando la fine del suo matrimonio. Una forte delusione per la donna, che credeva tantissimo in questa storia d’amore. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Matrimonio finito dopo pochi mesi: l’ex dama di Uomini e Donne racconta tutto

“ll vero amore si incontra una sola volta nella vita e non è detto che sia per sempre. Ci sono amore talmente forti che li senti anche se vi trovate ai lati opposti dell’universo. Però per tanti motivi non si può stare insieme. Così forte non ho mai amato e sono sicura che non succederà più”.

Queste la parole dell’ex volto di Uomini e Donne Daniela Di Napoli, che a DonnaSpia.it ha annunciato la fine del suo matrimonio con Emiliano De Cesaris, ex tentatore di Temptation Island: nel docu reality dedicato alle coppie, si avvicinò particolarmente ad Alessia Messina, all’epoca fidanzata dell’ex tronista Amedeo Andreozzi. Daniele ed Emiliano si erano sposati il 24 agosto del 2021, ma, a quanto pare, la loro unione sarebbe entrata in crisi dopo pochi mesi. Nell’intervista, l’ex dama ha definito Emiliano la sua anima gemella, parlando di un amore imparagonabile a qualsiasi relazione potrebbe arrivare in futuro: “Ti dico una cosa non farò mai più l’amore nella vita, quando facevo l’amore con lui era fusione delle nostre anime oltre che i corpi. E non mi ricapiterà più”.

L’ex volto del trono Over ha spiegato di sentirsi a pezzi ma sta trovando la forza di rimettersi in piedi, concentrandosi sul suo presente, sui figli e sul lavoro: “C’è una storia che raccontano in Cina, quando un vaso si rompe loro lo aggiustano con un composto d’oro e quando il vaso è completamente risanato diventa ancora più bello e più prezioso”.

Barlady ed insegnante di fitness, Daniela è stata presente nel parterre femminile di Uomini e Donne per diversi mesi, per poi decidere di lasciare la trasmissione. È proprio durante la trasmissione che Emiliano, personal trainer di Roma, l’ha notata e la dama non ha perso tempo a lasciare il programma per viversi la sua storia fuori, lontano dalle telecamere. Una storia che sembrava essere quella della vita, ma che non ha avuto lieto fine. Non possiamo che augurare a Daniela di ritrovare la serenità che merita