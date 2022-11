GF Vip, com’è cambiato Antonino Spinalbese: questa è una foto scattata prima di diventare noto, l’avreste riconosciuto così?

E’ partita a settembre la settima edizione del Grande Fratello Vip. I colpi di scena nel reality sono stati molti fin dall’inizio, partendo dal caso che ha visto al centro dell’attenzione Marco Bellavia. L’ex concorrente aveva parlato dei suoi problemi mentali, aveva chiesto aiuto agli altri coinquilini trovando soltanto un comportamento pieno di indifferenza e spesso prepotenza.

Ha così deciso di abbandonare, ma non sono mancate le conseguenze, come la squalifica di Ginevra Lamborghini per la frase ‘merita di essere bullizzato’ e un televoto flash in puntata che ha visto l’uscita di Giovanni Ciacci. In questi ultimi giorni è accaduto quello che nessuno poteva immaginare, il covid è entrato in casa. Inizialmente ad averlo contratto sono stati Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita.

Sono stati messi in isolamento. Qualche giorno dopo anche Wilma Goich e Alberto De Pisis sono risultati positivi. Nelle ultime ore 5 concorrenti sono rientrati in casa, manca al momento soltanto Alberto. Durante una delle scorse dirette Alfonso Signorini ha richiesto il commento del medico. Quest’ultimo ha riferito che nonostante i tamponi e i controlli, qualcuno con il covid, essendo asintomatico, avrebbe dato esito negativo. Intanto gli altri concorrenti non senza timori stanno andando avanti con il loro percorso. Si sta facendo notare Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. E’ diventato noto da quando la relazione poi terminata con la showgirl è venuta a galla ma avete mai visto com’era prima di allora?

GF Vip, com’è cambiato Antonino Spinalbese: la foto prima di diventare noto vi lascerà senza parole

Antonino Spinalbese è un concorrente del GF Vip. E’ entrato ad inizio reality e da subito si è fatto notare. E’ popolare da quando la sua relazione con Belen Rodriguez, poi terminata, è divenuta nota al pubblico. L’ex coppia ha condiviso insieme più di un anno e la relazione ha portato alla nascita di una bambina, Luna Marì.

Da tempo non stanno più insieme. Antonino ha lavorato come parrucchiere. Nella casa sembrava aver stretto un legame con Oriana. Ci sono stati diversi baci ed effusioni sotto le coperte. Non ha nascosto l’interesse, definendola una persona molto dolce, per poi nelle ultime ore cambiare idea. Il concorrente è un ragazzo bello, ma com’era prima di diventare noto a tutti?

Questa è una foto di qualche anno fa, esattamente del 2019, ripresa dal suo profilo instagram oggi molto seguito. Era sicuramente più giovane, anche se è passato poco tempo e i tratti meno maturi rispetto ad oggi. Non aveva la barba come adesso e anche lo stile appare diverso. Non sarebbe stato difficile riconoscerlo, a parte i dettagli il concorrente è praticamente uguale. Voi state seguendo il suo percorso? Vi piace?