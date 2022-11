La ricordate a Uomini e Donne? Look rivoluzionato: oggi è completamente diversa

La ricordate a Uomini e Donne? Look rivoluzionato: oggi l’ex tronista della trasmissione di Canale 5 è completamente diversa.

È stata una delle protagoniste assolute della passata edizione di Uomini e Donne. Un programma dove ha conosciuto una grande amica, la sua collega di trono Andrea Nicole, ma soprattutto il vero amore. Parliamo di Roberta Ilaria Giusti, che all’inizio di quest’anno ha lasciato il programma col corteggiatore scelto, Samuele Carniani.

Una storia d’amore che prosegue a gonfie vele, per la gioia dei tantissimi fan che seguono e supportano la coppia da mesi. Seguono soprattutto su Instagram, dove l’ex tronista è molto attiva e condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche giorno fa, la giovane romana ha mostrato ai suoi numerosi followers il suo ultimo ‘colpo di testa’: l’ex volto di Uomini e Donne ha letteralmente rivoluzionato il suo look. Addio alla sua lunga chioma, curiosi di vedere cosa ha fatto ai suoi capelli?

Uomini e Donne, l’ex tronista cambia look: oggi è diversa da come la ricordate

Era gennaio del 2022 quando, al centro dello studio, ha scelto di lasciare il programma con Samuele. “Accanto a te mi sento la versione migliore di me”, ha dichiarato Roberta, quando ha comunicato al corteggiatore di voler iniziare una storia con lui a telecamere spente. Corteggiatore che Roberta ha preferito al ‘rivale’ Luca Salatino, successivamente diventato tronista e attualmente concorrente al GF Vip. Ma che fine ha fatto la meravigliosa ex tronista? La sua storia d’amore con Samuele procede alla grande, come si può evincere se seguite il suo canale Instagram, dove pochi giorni fa ha mostrato a tutti il suo nuovo look.

“L’ho fatto, che ne pensate?”. Queste le parole che Roberta ha allegato all’ultimo video condiviso sul suo profilo ufficiale, qualche giorno fa. Un video in cui ha ripreso i vari step del suo cambio look. Un cambio look decisamente drastico, poiché l’ex tronista ha detto addio a diversi centimetri della sua lunga chioma liscia. Al termine della ‘trasformazione’, l’ex volto di Uomini e Donne ha chiesto un parere ai suoi numerosi followers, che hanno accolto con entusiasmo il cambio look. Una pioggia di commenti ha invaso il video, curiosi di vedere il nuovo aspetto di Roberta? Date un’occhiata:

Eh si, un cambiamento drastico per l’ex tronista, che ha optato per un bob piuttosto corto. Una bella trasformazione, considerando la lunghezza dei suoi capelli di prima. “Ammiro il coraggio”, ha scritto qualcuno tra i commenti, dove c’è stata una vera e propria invasione di complimenti per la ‘nuova’ Roberta. Per molti, il nuovo taglio dona moltissimo all’ex tronista, che per qualcuno sembra persino più piccola con questo look più ‘sbarazzino’. Cambio look più che promosso per lei, e voi cosa ne pensate? Vi piace la nuova versione di Roberta?