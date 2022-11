Alessia Mancini, il dolore indescrivibile: un momento molto difficile

Ospite a Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin, Alessia Mancini ha raccontato un momento passato, un dolore indescrivibile

L’ex volto di Non è la Rai, ospite a Verissimo si è lasciata andare al racconto di un momento passato della sua vita che ha lasciato un grande dolore. Alessia Mancini è una delle showgirl più amate e seguite della tv italiana. Collega sul piccolo schermo della Toffanin, le due insieme sono state le fatidiche letterine dello show condotto da Gerry Scotti, Passaparola. Da allora ne è trascorso di tempo e la loro vita è decisamente cambiata, è diversa e si è arricchita di tante sfumature.

La showgirl e la conduttrice televisiva si sono riunite insieme nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, Sabato 26 Novembre. Durante l’intervista, Alessia Mancini ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua vita. Quelli che sono stati fondamentali nella sua carriera e che hanno determinato una svolta nella sua vita, sia sul lavoro che nella vita privata. Da 19 anni è sposata con Flavio Montrucchio. I due sono uniti da un grande amore, come la stessa Alessia ha voluto sottolineare durante l’intervista. Ma un dramma si è abbattuto sulla coppia qualche tempo fa. Ecco cosa ha raccontato la showgirl.

Alessia Mancini a Verissimo, il doloroso momento superato mano nella mano con Fabio Montrucchio

La puntata di Verissimo andata in onda ieri 26 Novembre, ha visto ospite negli studi Mediaset l’amatissima Alessia Mancini. Da tempo la showgirl e conduttrice televisiva ha deciso di dedicarsi alla famiglia pur non abbandonando mai del tutto il mondo dello spettacolo. Sui social è inoltre molto nota e seguitissima in particolare perché ama interagire con la sua community per parlare di makeup e soprattutto di cucina. La cucina in particolare è una delle passioni che condivide con suo marito, la sua metà. E proprio di cucina parla il suo ultimo libro, “Il sorriso è il miglior ingrediente”! L’ex letterina di Passaparola ha parlato della splendida famiglia che è riuscita a costruire con suo marito Flavio Montrucchio. I due insieme hanno avuto due figli, Mia ed Orlando. D’altronde come Alessia Mancini ha voluto precisare, il ‘piatto forte’ che li unisce è sicuramente l’amore che provano l’uno per l’altra, l’immensa voglia di stare insieme.

“Amore e tanta voglia di stare insieme. Ci conosciamo da vent’anni e siamo sposati da diciannove. Litighiamo, ci arrabbiamo e poi facciamo pace. Essere di supporto l’uno all’altro è fondamentale“, ha detto Alessia parlando anche di quanto sia importante essere uniti nei momenti di difficoltà. A questo proposito è emerso poi un retroscena che ha visto al centro un momento piuttosto difficile che i due, prima della nascita di Orlando hanno dovuto superare. “Con Flavio abbiamo superato il dolore di un aborto. Per fortuna, ho imparato a guardare avanti e subito dopo è arrivato Orlando che ci ha dato la grande gioia che aspettavamo e meritavamo“, ha concluso a tal proposito.

Anche davanti lo schermo Alessia Mancini si è sempre dimostrata una donna forte e coraggiosa, e con tanta forza e tanta voglia di andare avanti, insieme a Flavio ha superato anche questa.