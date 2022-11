L’attore ha raccontato gli ultimi otto mesi della sua vita: “Ho pensato di farla finita”

L’attore ha raccontato dell’intervento e di come ha affrontato gli ultimi otto mesi della sua vita: “Ho pensato di farla finita”

In questi ultimi mesi l’attore si è trovato a vivere alcuni momenti molto difficili. Tutto ha avuto inizio con un fastidio che si è presentato alla gamba seguito da un dolore. Ha deciso di andare dal medico e dopo i controlli ha scoperto che aveva uno schiacciamento di due vertebre. Per questo ha fatto seguito un’operazione.

L’intervento però non è riuscito perfettamente e quindi è stata necessaria una seconda operazione. L’attore si è trovato a vivere questi ultimi otto mesi in sedia a rotelle. Una situazione complicata che l’ha portato a cadere in una sorta di baratro toccando momenti di forte depressione.

“Ho avuto momenti di grande depressione, ho anche pensato di farla finita. Non ero indipendente”, ha raccontato a Il Corriere, dopo aver parlato di quanto vissuto in un’intervista a Libero. Adesso spera di poter presto ritornare a camminare con le stampelle.

In un’intervista rilasciata a Libero l’attore ha raccontato cosa gli è successo negli ultimi otto mesi. Dopo aver fatto dei controlli medici a causa di un fastidio e di un dolore alla gamba, ha scoperto che aveva uno schiacciamento di due vertebre. Per questo è stato sottoposto ad una prima operazione che purtroppo non è andata bene e ha avuto delle conseguenze.

Alessandro Haber è stato costretto ad un secondo intervento. Oggi spiega che sta facendo delle terapie. E’ da circa otto mesi, dice, che si trova a vivere in sedia a rotelle: “Da otto mesi vivo su una sedia a rotelle. Sto facendo delle terapie per un’operazione andata non bene, poi ne ho fatta un’altra”. Ha spiegato che per questo non è autonomo. Nonostante le difficoltà che gli sono andate incontro lavora, fa le prove, va ai concerti ma non è indipendente nei movimenti.

Ha poi aggiunto, come invece riporta il Corriere, di aver vissuto momenti di grande depressione fino a pensare anche di farla finita: “Ho pensato di farla finita, mi sentivo un peso, inutile”, racconta apertamente. In quei momenti la sua energia era davvero poca ma non si è lasciato abbattere, ha pensato che c’è chi sta peggio. Haber ha avuto una vita incredibile, la sua carriera ha abbracciato molti ambiti e ha sempre raggiunto grande successo. Dopo mesi di riabilitazione e terapie adesso sente che il suo corpo sta cambiando, sta finalmente tornando a recuperare le forze che prima aveva perso del tutto. Tra i suoi obiettivi c’è quello di riuscire presto a camminare con le stampelle e riuscire ad avere nuovamente l’indipendenza.