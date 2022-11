Decisione shock ad Amici, “provvedimenti radicali”: mai accaduto nulla di simile nella storia del talent show di Canale 5.

Non è stata una puntata semplice, quella di Amici trasmessa ieri, domenica 27 novembre 2022. I ripetuti richiami fatti in passato ai ragazzi per via della scarsa igiene in casetta non hanno sortito gli effetti sperati: le camere, la cucina e gli ambienti in cui vivono i concorrenti continuano ad essere in condizioni poco gradevoli.

A dimostrarlo un video che ieri Maria De Filippi, visibilmente contrariata, ha mandato in onda durante la puntata. Puntata nel corso della quale, per punizione, alcuni concorrenti, tra cui NDG, sono andati in sfida immediata per volere dei loro professori: nessuno di loro, però, ha lasciato la scuola, risultando vincitori. È finita qui? La risposta è no, perché nel daytime di oggi è emersa una proposta sconvolgente, che ha gettato gli allievi nel panico. Ecco di cosa si tratta.

Amici, la decisione shock di uno dei professori: eliminazioni definitive in arrivo?

La questione pulizie ha fatto infuriare non poco i professori di Amici, che non hanno nascosto la loro delusione nei confronti dei propri allievi. Allievi che si sono ritrovati di fronte ad una proposta shock. Una proposta che arriva da Rudy Zerbi, non soddisfatto delle punizioni ricevute dai concorrenti nel corso della puntata di ieri: il coach di canto ha deciso di prendere provvedimenti drastici, ma a parer suo inevitabili.

Ecco le sue parole, lette ai ragazzi da Maria De Filippi in collegamento con la casetta: “Quello che è successo nell’ultima puntata mi ha fatto capire molto, persino troppo, della desolante mancanza di responsabilità e di consapevolezza di quasi tutti voi. E in questo contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità, mi trovo costretto a prendere provvedimenti radicali“. Il prof accusa gli allievi di non essere stati in grado di confrontarsi, dopo quanto emerso in puntata, senza “buonismi di maniera” e di non aver avuto il coraggio di fare i nomi dei veri responsabili di tutta la situazione, rendendosi protagonisti di un “ridicolo teatrino”.

Questi i motivi che hanno spinto Rudy a proporre alla produzione quanto segue: “Propongo che nessuno venga considerato salvo, neppure i primi i classifica, e che vi confrontiate tutti nessuno escluso su quello che sapete fare, ballo e canto. Ma non sarà una gare fine a se stessa, solo per farvi paura. La mia proposta prevede che alla fine di questa gara gli ultimi tre della classifica di canto e gli ultimi tre della classifica di ballo vengano ufficialmente e irrevocabilmente eliminati dal programma, senza la possibilità di occupare il banco del pubblico”.

Al termine della lettura, qualcuno dei ragazzi sembra accennare una protesta, che Maria De Filippi blocca sul nascere. La conduttrice precisa che la scelta non spetta a loro e sottolinea come, seppure dure, le parole di Rudy corrispondano alla realtà. Cosa deciderà la produzione? La proposta di Zerbi sarà accettata e ben sei allievi saranno eliminati per sempre dal programma?