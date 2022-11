“Quel noi è finito”: la verità sulla loro separazione, non le vedremo più insieme

“Quel noi è finito”, non le vedremo più insieme: dopo anni ecco svelata la verità sulla loro separazione, hanno preso strade diverse!

“Quel noi è finito“, è con queste parole che ha fatto sapere che ormai non si parlerà più di loro. Quella di cui vi parliamo è la storia di un ‘duo’ nato dietro le quinte di un programma televisivo che ha fatto sicuramente la storia e che le ha rese famose.

Tuttavia, anche le cose belle possono avere una fine. E così, dopo svariati alti e bassi ecco che con queste parole sancisce la definitiva separazione: hanno ormai preso strade diverse.

“Quel noi è finito”, non le vedremo più insieme: inutile sperare in un ritorno, la verità sulla separazione

In un podcast per BSMT, la comica Katia Follesa ha reso note alcune verità in merito alle distanze prese da Valeria Graci. Le due, sono state due volti noti all’interno di Zelig, il programma che anni fa ha dato ad entrambe una certa notorietà, fino a renderle un duo amatissimo e seguitissimo dal pubblico. Tuttavia, il rapporto tra le due con il tempo si è incrinato e non c’è stato modo di recuperare. Come la stessa Follesa ha fatto sapere, coloro che sperano in una reunion proprio su quel palco di Zelig, vedranno illusa la loro speranza perché quel duo non esiste più.

Entrambe hanno ormai intrapreso strade diverse e difficilmente si prevede che ritornino a percorrere nuovamente lo stesso binario. A questo proposito, nel Podcast BSMT Katia Follesa ha raccontato quelli che sono stati i motivi che hanno portato le due a dividersi per sempre.

“Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione“, ha cominciato dicendo la Follesa che nel suo racconto ha parlato di una presenza che avrebbe voluto al suo fianco ma che in un momento difficile della sua vita non c’è stata. “Poi ne abbiamo parlato. Però poi quel tempo era passato. Per molto tempo non ci siamo né viste, né sentite. Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite“, ha continuato dicendo. Tuttavia, nonostante il chiarimento di quel momento passato, sentiva che ormai si erano perse. “Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito“.

Katia Follesa a questo proposito è stata piuttosto chiara. Non prevede il ritorno del fatidico duo e per questo motivo ha voluto rendere noto a tutto che sarà difficile rivederle insieme su quel palco. Nonostante un piccolo ‘ritorno di fiamma’ tra le due ormai qualcosa si è perso. “Per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica”, ha concluso.