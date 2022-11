Ricordate Soleil Sorge ad Uomini e donne? Ecco com’è cambiata in questi anni

Ricordate Soleil Sorge in veste di corteggiatrice ad Uomini e donne? Ecco com’è cambiata in questi anni l’ex concorrente del GF Vip.

Soleil Sorge nell’ultimo anno è stata al centro dell’attenzione. Quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto tanto discutere il rapporto che si è creato con Alex Belli. Rapporto che una volta fuori dal reality è scomparso. Carattere forte e personalità brillante, l’ex concorrente in questi ultimi mesi si è data molta da fare tra nuovi progetti e tanti lavori.

Ha anche creato una linea di costumi che ha conquistato tutti i suoi fan. Adesso è insieme a Pierpaolo Petrelli la conduttrice del GF Vip Party. Soleil ha sempre la risposta pronta, è schietta e quello che pensa dice, proprio per questo è molto amata dal pubblico.

Questo non è il suo primo reality, infatti negli anni passati ha partecipato ad altri. L’abbiamo visto a L’Isola dei famosi dove era difficile non notarla: è stata tra le naufraghe ad aver vinto più prove. Anche quest’anno è andata in Honduras ma è stata soltanto pochi giorni e non come concorrente. L’abbiamo vista a Pechino Express insieme alla mamma Wendy, dove anche lì non è passata inosservata. E’ diventata particolarmente nota dopo la partecipazione ad Uomini e donne, dove scese le scale per corteggiare Luca Onestini, oggi concorrente del GF Vip 7. Ma ricordate com’era quando era tra le corteggiatrici nel programma di Maria De Filippi?

Ricordate Soleil Sorge ad Uomini e donne? Com’è cambiata in questi anni, la foto di allora

Insieme a Pierpaolo Petrelli, Soleil Sorge sta conducendo il GF Vip Party in onda su mediaset play poco prima della diretta del reality. Divide il pubblico la sua personalità, ad alcuni piace il suo essere così schietto, ad altri invece un po’ meno. Proprio per questo è anche molto criticata.

Soleil è una donna forte e dal carattere spumeggiante. Da mesi è presa da numerosi impegni lavorativi, non fermandosi un attimo. E’ stata concorrente della vecchia edizione del GF Vip, ma prima ancora aveva già partecipato a Pechino Express e a L’Isola dei famosi. La notorietà ha avuto inizio quando ha partecipato ad Uomini e donne dove era tra le corteggiatrici di Luca Onestini, poi sua scelta. Una storia che si è conclusa poco dopo. Dalla sua partecipazione nel programma pomeridiano di canale 5 sono passati diversi anni, ricordate com’era?

Ecco uno scatto di Soleil ad Uomini e donne. Ovviamente non sarebbe stato difficile riconoscerla. Ci sono stati diversi cambiamenti, come la pettinatura, il colore dei capelli. Dobbiamo pur ricordare che proprio in questi mesi la conduttrice del GF Vip Party ha tagliato la chioma e ha stravolto il suo look. Detto questo, è sempre una bellissima donna!