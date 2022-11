GF Vip, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon è molto famoso: tutti lo conoscono

GF Vip, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon è un personaggio molto famoso: l’abbiamo visto in diverse trasmissioni televisive, ecco chi è.

Il Grande Fratello Vip è partito con la settima edizione a settembre. Sono passati 3 mesi e il reality ha già visto in atto una serie di colpi di scena. Primo fra tutti il caso Marco Bellavia. L’ex concorrente ha abbandonato il programma dopo aver parlato dei suoi problemi mentali. Ma soprattutto dopo aver ricevuto da parte degli altri concorrenti indifferenza e molto altro.

L’ultimo colpo di scena è successo in queste ultime due settimane. Quello che nessuno immaginava si è verificato: ben 6 concorrenti sono risultati positivi al covid. I primi ad averlo contratto sono stati Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Luca Onestini. Qualche giorno dopo, in seguito ai controlli quotidiani, anche Wilma Goich e Alberto De Pisis sono risultati positivi. Tutti sono stati messi in isolamento fino a quando pochi giorni fa non sono rientrati, ovviamente dopo la negatività ai tamponi, tranne al momento Alberto.

Tra i concorrenti che piacciono molto al pubblico, tanto da risultare anche tra i preferiti, c’è Nikita Pelizon. In casa aveva detto di avere un interesse per una persona fuori ma nelle ultime settimane è accaduto qualcosa di inaspettato. Dopo aver visto un video in diretta con l’uomo ha mostrato un certo fastidio. Quando poi è entrato Onestini non ha nascosto di provare piacere nei suoi confronti. Negli ultimi giorni sono apparsi molto vicini. Nikita prima di partecipare al GF Vip ha fatto parte della scorsa edizione di Pechino Express. In molti già la conoscevano bene, altri ancora no. Della sua vita privata sappiamo che ha un ex fidanzato e si tratta di un personaggio noto: sapete chi è?

Nikita Pelizon è una concorrente del GF Vip. E’ amatissima dal pubblico tanto che è risultata la preferita durante le nomination. Prima di entrare in casa aveva partecipato a Pechino Expres. Un percorso il suo, insieme ad Helena Prestess, che ha catturato sempre l’attenzione dei telespettatori.

Anche adesso sta facendo altrettanto e sta facendo parlare il suo rapporto con Luca Onestini, dato che ha manifestato il suo interesse. In questi ultimi giorni i due sono apparsi sempre più vicini: cosa succederà? Staremo a vedere. Nikita qualche tempo fa ha avuto una relazione con un personaggio che oggi conosciamo bene.

Il suo ex fidanzato è Matteo Diamante. Pochi mesi fa quest’ultimo ha fatto parte de L’Isola dei famosi e l’abbiamo visto in precedenza a La pupa e il secchione. I due sono stati insieme ma la relazione è poi giunta al termine.