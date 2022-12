“Aspetto da 46 anni”: chi sono i big esclusi da Sanremo; diversi nomi eccellenti tra i cantanti scartati.

Un cast da urlo. È quello che vedremo sul palco dell’Ariston nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo. Edizione durante la quale Amadeus non vorrà alcun super ospite italiano poiché i big della musica li ha portati in gara.

Da Giorgia a Ultimo, da Marco Mengoni a Gianluca Grignani: tantissimi graditi ritorni e, come sempre, un mix di artisti emergenti e grandi della musica. Anche per il 2023, il conduttore e direttore artistico ha messo su un cast eccezionale, nonostante le esclusioni eccellenti. Dopo l’annuncio dei 22 big ufficiali, avvenuto ieri 4 dicembre 2022, sono emersi anche i primi nomi dei grandi esclusi. Tantissimi cantanti illustri hanno ricevuto un ‘no’ alla loro candidatura e, tra questi, anche qualcuno che prova a tornare sul palco dell’Ariston da anni e anni.

Chi sono i big esclusi da Sanremo 2023: un cantante ammette di aspettare da 46 anni

Chi non vede l’ora che arrivi febbraio 2023? La prossima edizione di Sanremo si prospetta scoppiettante: l’annuncio del cast dei big ha fatto letteralmente impazzire i telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire i brani in gara. Reunion storiche, come quella di Paola e Chiare e degli Articolo 31, ma anche un amatissimo ex di Amici, LDA. A proposito di Amici, però, molti ex volti del programma di Maria De Filippi figurano tra gli esclusi al prossimo festival.

Dopo la notizia dei nomi ufficiali, infatti, sono trapelati anche quelli dei cantanti scartati. E che nomi! Una lista in cui compaiono tantissimi nomi illustri della musica italiana, da Michele Bravi a Francesca Michielin, da Francesco Gabbani a Malika Ayane. Tra gli ex volti di Amici esclusi ci sono, tra gli altri, l’ultimo vincitore Luigi Strangis, i The Kolors, Sangiovanni, Alex, Sergio Sylvestre ed Annalisa. No anche al vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, Antonino. Ma tra i grandi esclusi ci sono ancora una volta loro, i Jalisse, che hanno ricevuto il loro 26esimo rifiuto, ma non si arrendono: il duo ha annunciato di riproporsi anche nel 2024. E, su Twitter, un altro big ha rivelato di attendere la chiamata per il Festival da molti anni…

Si tratta di Edoardo Vianello, che attraverso un tweet ha dichiarato di essere in attesa di tornare sul palco dell’Ariston da ben 46 anni:

No anche a Paola Turci, Matteo Romano, Drusilla Foer e Malika Ayane, oltre a molti altri. Di grandi esclusi ce ne sono, ma il cast scelto da Amadeus ha tutte le carte in regola per confezionare un Festival con i fiocchi. Appuntamento a martedì 7 febbraio 2023 per il primo appuntamento con la kermesse canora più amata del nostro Paese. Noi non vediamo l’ora, e voi?