GF Vip, esce allo scoperto mostrando il pancione: chi è il compagno dell’ex concorrente 

L’ex concorrente del GF Vip esce allo scoperto e mostra il primo scatto col pancione: ecco svelato chi è il suo compagno

Dopo la scottante rivelazione nella casa del GF Vip 7 e reduci solamente pochi giorni fa dall’annuncio della prima gravidanza e l’arrivo del primo figlio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ecco che adesso un altro amatissimo volto del noto reality condotto da Alfonso Signorini annuncia di essere in dolce attesa. Dopo il GF Vip a quanto pare arriva la cicogna!

Il volto della nota showgirl e modella è a noi noto per la sua partecipazione a due dei reality più seguiti sulle nostre reti televisive, il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Dopo la sua partecipazione ai reality italiani ha però spiccato il volo per partecipare all’edizione spagnola del reality più wild di sempre, Superviventes. Ma ora la sua vita sta per cambiare completamente. L’ex concorrente del GF Vip sta per diventare mamma. Ma chi è il suo compagno?

GF Vip 1, l’ex concorrente annuncia la gravidanza a pochi mesi dal parto: chi è il suo compagno

Gli ultimi scatti social di Mariana Rodriguez non lasciano ormai spazio ai dubbi. L’ex concorrente del GF Vip 1 è incinta del suo primo figlio. Con un post pubblicato sui social l’ex concorrente ha fatto sapere di essere in dolce attesa. Fiera e bellissima si è mostrata in scatti dai primi piani a dir poco meravigliosi in cui la bellissima modella venezuelana è apparsa in tutta la sua femminilità mostrando le splendide forme. Con tanto di didascalia, Mariana Rodriguez ha lasciato una bellissima dedica ma ha anche svelato il sesso ed il nome del nascituro. “Giuro su Dio che ci sarà sempre per te, fino la fine dei miei tempi, che ti farà da madre, da padre, da migliore amica“. Sarà un maschietto il primo figlio della Rodriguez e si chiamerà Noa Maria. Ma chi è il compagno dell’ex naufraga ed ex volto del Grande Fratello Vip? Ironizzando sui social, la splendida modella, proprio nell’ultimo post pubblicato appena 24h fa ha inserito in un tag il nome della sua dolce metà. “El papà de la benedicion“, Gianmaria Coccoluto.

Ventinove anni, nato a Latina, amante dello sport e campione di Kite Freestyle di cui ha portato a casa la vittoria in Italia lo scorso anno. Non conosciamo i dettagli della loro storia d’amore, ma quella di mettere insieme al mondo un figlio è sicuramente indice di un legame molto forte tra i due. La giovane coppia si trova attualmente in Brasile. Si godono insieme momenti unici mentre la splendida Mariana porta avanti la gravidanza. Il parto sarebbe previsto in primavera, potrebbe quindi dirsi imminente. La bella venezuelana non vede l’ora di avere il suo piccolo Noa Maria tra le sue braccia. Nel frattempo però, cattura inediti scatti che racchiudono momenti di ineguagliabile felicità!