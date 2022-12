Maria De Filippi e Stefano De Martino, spunta un retroscena assolutamente inedito; cosa ha raccontato il conduttore.

Una carriera in continua ascesa, quella di Stefano De Martino. Era quando, per la prima volta, è apparso in tv come allievo di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Oggi, però, Stefano De Martino ha abbandonato la danza per la conduzione, diventando uno dei volti più amati e talentuosi del nostro piccolo schermo.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il napoletano si è raccontato senza filtri, ripercorrendo alcuni dei momenti più salienti della sua carriera. E rivelando qual è stato il consiglio più prezioso che ha ricevuto in ambito lavorativo. Indovinate da chi è arrivato? Proprio da lei, Maria De Filippi.

Stefano De Martino racconta un retroscena inedito su Maria De Filippi

Una carriera iniziata col ballo e sfociata nella conduzione. Oggi Stefano De Martino è uno degli showman più amati della nostra tv e per questo deve ringraziare anche Maria De Filippi. Non solo perché la conduttrice lo volle fortemente nella scuola nella nona edizione di Amici, ma anche perché è stata proprio lei a dare a Stefano il consiglio più importante nel corso della sua carriera. A rivelarlo è stato proprio il compagno di Belen Rodriguez, nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Maria all’inizio mi disse “Sii te stesso”, è la cosa più difficile da fare in televisione. Si fa fatica soprattutto all’inizio, ma oggi se mi riguardo e mi ascolto in tv, mi riconosco”. Queste le parole di Stefano, che ha fatto tesoro delle parole della De Filippi, con la quale ha un rapporto eccezionale.

Nell’intervista, De Martino ha spiegato anche perché ha deciso di cambiare strada ed allontanarsi dal mondo della danza. Il conduttore ha raccontato di essere schiavo del suo entusiasmo e di non riuscire a proseguire in qualcosa quando l’entusiasmo viene a mancare: “Nel momento in cui la danza era diventata un mestiere per me e non c’era più nulla da scoprire, mi è venuto naturale affacciarmi alla tv. Sono così, se sto scomodo mi diverso, se sto comodo mi annoio”.

E, a proposito di tv, Stefano è attualmente al timone della seconda stagione di Bar Stella, in onda su Rai Due in seconda serata per tre sere a settimana, dal martedì al giovedì: un talk show ricco di ospiti e ‘chiacchiere da bar’ leggere ma anche super interessanti. Rivedremo Stefano De Martino nuovamente ad Amici nelle vesti di giudice al serale? Non ci resta che attendere per scoprire se Maria De Filippi punterà su di lui ancora una volta per la fase finale della ventiduesima edizione del talent show.