Grave lutto a Uomini e Donne: addio al volto storico della trasmissione di Maria De Filippi; il drammatico annuncio è arrivato attraverso i social.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha sconvolto i telespettatori di Uomini e Donne. Un annuncio drammatico, che ha spezzato il cuore dei tanti appassionati alla trasmissione di Maria De Filippi: uno dei volti storici del programma di Canale 5 è venuto a mancare.

Ad annunciarlo una sua cara amica, anche lei ex protagonista del dating show, che le ha dato un ultimo saluto attraverso il suo canale ufficiale di Instagram. “Ciao amica mia tvb”, si legge nella didascalia al post, dove ha allegato uno scatto che le ritrae insieme, vicine e sorridenti. Il drammatico annuncio ha sconvolto i fan, increduli e addolorati dall’improvvisa notizia.

Uomini e Donne, grave lutto: è scomparsa una delle protagoniste storiche del programma

Grave lutto a Uomini e Donne: è scomparsa una delle protagoniste storiche del pubblico in studio della trasmissione di Maria De Filippi. Si tratta di Paola D’Andrea, una delle presenze fisse sulle gradinate dello studio di Canale 5. Per anni è stata una delle opinioniste del pubblico più in vista e più amate dagli appassionati della trasmissione. Ad annunciare la triste notizia è stata Rosa Chiarelli, da tutti conosciuta come Rosy, anche lei ex protagonista del pubblico di Uomini e Donne. La stessa Rosy, rispondendo ad uno dei commenti al post, a rivelare che Paola è scomparsa a causa di “un male brutto”, senza aggiungere dettagli.

Romana verace, schietta e senza peli sulla lingua, la D’Andrea è stata protagonista di Uomini e Donne per più di quindici anni, per poi allontanarsi dal suo ruolo in tv nel 2012. I telespettatori la ricorderanno seduta tra il pubblico, che prima era posizionato accanto alle scale dove è seduta Maria De Filippi, insieme ad altri protagonisti storici come, appunto, Rosy, Daniela e Alfonso. Un ruolo chiave, per tanti anni, quello di Paola e degli opinionisti del pubblico, che commentavano le puntate in maniera super attiva, proprio come Tina Cipollari e Gianni Sperti. Negli anni, però, il pubblico ‘parlante’ è stato eliminato dal programma e i presenti in studio non intervengono nel corso delle registrazioni.

Nonostante siano passati molti anni dalla sua ultima apparizione in tv, il pubblico non ha mai dimenticato Paola ed accoglie con estremo dolore la notizia della sua scomparsa. Sui social una pioggia di commenti e messaggi dai parte dei fan del programma, che ricordano Paola con tanto affetto, rivolgendo un pensiero alla famiglia. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare le nostre più sentite condoglianze e un abbraccio sincero alla famiglia di Paola.