“Ho avuto 9 aborti”: l’attrice ha parlato del dolore provato in questi anni e delle necessità di aiutare le donne in questi momenti difficili.

E’ molto difficile raccontare la propria vita e far sapere a tutti quello che essa contiene, le esperienze vissute e i dolori provati. Spesso si tende a non parlare per proteggersi da eventuali giudizi o commenti, perchè dopo aver sopportato tanto non si riescono sempre a sostenere. Ed è ancora più difficile per i personaggi del mondo dello spettacolo che si ritrovano continuamente sotto i riflettori toccati da un infinito numero di commenti ogni volta che qualcosa viene fuori.

Molte volte cercano di tenere nascosta quella parte più difficile o di chiudere in un nascondiglio qualcosa che gli ha fatto male e che non si vuole dire. Succede però che alle volte è necessario raccontarsi e aprirsi. Una delle attrici più amate in tutto il mondo ha lasciato scritto, in basso ad un post, quello che che negli anni l’ha fatta soffrire, il dolore per i 9 aborti subiti.

Ne aveva già parlato nel suo libro, ma con questo commento ha voluto mandare un messaggio importante: ha detto che non è giusto in questi momenti di sofferenza lasciare le donne da sole.

L’attrice ha raccontato del dolore che ha provato in questi anni: “Ho avuto 9 aborti”

L’amatissima attrice ha raccontato il dolore provato per aver subito 9 aborti. Lo ha fatto perchè ha voluto lanciare un importante messaggio, quello di non lasciare sole le donne in questi momenti di grande sofferenza. Sharon Stone ha riportato un commento in basso ad un post su Instagram della rivista People. In questo post social si raccontava il dramma di Peta Murgatroyd, la ballerina di Dancing With The Stars che ha perso un bambino mentre il marito era in Ucraina.

L’attrice ha scritto che alle donne manca uno spazio dove poter discutere della profondità di questa perdita. Ed è proprio qui che ha fatto sapere di aver subito 9 aborti: “Ho perso nove bambini per aborti. Non è una cosa da niente, né a livello fisico, né a livello psicologico“. Spiega che nonostante sia una perdita così grande alle donne resta un dolore da affrontare da sole e in segreto.

In momenti come questi, fa sapere, le persone che perdono un figlio hanno bisogno di compassione, di empatia e di tutte le cure necessarie. Dice che la salute e il benessere delle donne sono affidati ad un’ideologia maschile che purtroppo è negligente. Sharon Stone ne ha anche parlato nella sua autobiografia, mettendo in primo piano la sorellanza che ha sentito dopo un aborto. Dopo aver perso un bambino le infermiere le sono state molto vicine, confessa, ed è grazie a loro che non si è sentita completamente sola.