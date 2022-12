Costretta a cancellare il tour 2023, la cantante in lacrime rivela: “Sto male”

Con un video sui social rivela in lacrime: “Soffro di un disturbo raro”, la cantante è stata costretta a cancellare il Tour 2023

Attraverso i social la cantante è apparsa in un video nel quale si è mostrata in lacrime. Ha raccontato a tutti della rara malattia che le è stata diagnosticata e che le provoca molto dolore. A causa della malattia diagnosticatale, è stata costretta ad annullare le tappe del Tour 2023, fra queste anche la meta italiana Lucca.

Una voce che si fa fatica a dimenticare. Risuona nelle nostre orecchie e ci conquista. Intenta ad intraprendere la sua nuova tour musicale nel prossimo anno, la cantante ha però dovuto fermare tutto a causa di un problema di salute. Già tempi addietro la malattia aveva dato le prime avvisaglie al punto da portarla già in altre circostanze a cancellare alcune date della sua tournée. E’ stato però lo scorso anno che i sintomi si sono fatti più aggressivi. A poco a poco però la malattia è diventata sempre più invalidante al punto da costringerla a rivedere le sue priorità e mettere la salute al primo posto. Con un video pubblicato sui social ha raccontato cosa le sta succedendo.

La cantante in lacrime rivela: “Sto male”, costretta a cancellare il tour musicale a causa della malattia

In poche ore il video pubblicato sia in lingua inglese sia in lingua francese ha raggiunto milioni di visualizzazioni ed in poco tempo la notizia è diventata virale. Con le lacrime agli occhi, Celine Dion ha rivelato di essere stata costretta a cancellare la tournée musicale a causa di una malattia che nel tempo sta prendendo il sopravvento.

La cantante ha così fatto sapere di soffrire della “Sindrome della persona rigida“. Si tratta di un disturbo autoimmune del sistema nervoso centrale che porta l’intera persona ad irrigidirsi muscolarmente e ad avere spasmi incontrollati. Questa malattia a poco a poco è divenuta invalidante, nonostante Celine Dion abbia raccontato di essersi sottoposta a terapie di vario tipo. Terapie, sì, perché come la stessa cantante canadese ha raccontato per questa rarissima malattia, che colpisce 1 persona su 1 milione, non esiste ancora una cura. “Mi alleno ogni giorno con il mio terapista per riguadagnare forza che mi permetta di esibirmi di nuovo. Ma devo ammettere che è una lotta continua“, ha ammesso la cantante.

Celine Dion ha così fatto sapere di aver posticipato le date del tour al 2024, compresa la data che nel Luglio 2023 l’avrebbe vista esibirsi a Lucca. “Cantare è ciò che ho fatto per tutta la mia vita e non essere capace di farlo è inimmaginabile. Mi do sempre al 100% ma adesso non riesco a farlo“.