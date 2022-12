Dopo Vite al Limite si mostra così: è totalmente diversa dall’inizio, ma vederla com’era prima vi lascerà senza parole

Dopo Vite al Limite si mostra così al suo pubblico social: è molto diversa rispetto all’inizio, ma vederla com’era prima vi lascerà di stucco, eccola!

Un percorso da 10 e lode, non c’è che dire! Divenuta una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso della settima stagione di Vite al Limite, la giovane donna è riuscita a dimagrire ben 100 kg, dando una svolta completa alla sua vita. Oggi è molto diversa, ma siete curiosi di sapere com’era all’inizio del suo percorso?

Chi sceglie di partecipare a Vite al Limite lo fa perché è molto desideroso di ritornare in forma. C’è, però, chi riesce alla grande a raggiungere i risultati tanto sperati. E chi, invece, non solo dimagrisce pochissimo, ma è anche costretta ad abbandonare il programma – proprio com’è accaduto alla giovanissima Ashley Taylor. La protagonista di questo nostro articolo, però, rientra in quella ‘categoria’ di pazienti che hanno soddisfatto alla grande le richieste del dottor Nowzaradan e sono dimagriti tantissimi chili. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex volto del programma oggi si mostra così, ma l’avete vista com’era prima di intraprendere il suo percorso in clinica?

Oggi è molto diversa dopo Vite al Limite, ma com’era all’inizio? Resterete sotto shock

Pesava esattamente 298 kg quando è divenuta una delle pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, ma quando ha ultimato il suo percorso in clinica ne pesava esattamente 100 kg. Holly Hager ha lasciato tutti di stucco con il suo dimagrimento! La giovanissima donna, infatti, è stata tra le protagoniste del programma che ha più mantenuto le sue promesse ed ha portato a casa ottimi risultati. Da questa foto mostrata in alto, infatti, ci è molto chiaro che – dopo aver ultimato il suo percorso in clinica – la paziente del medico chirurgo iraniano sia molto diversa rispetto all’inizio.

Una trasformazione davvero shock, quella a cui ha dato vita Holly Hager a Vite al Limite e che ancora adesso fa parecchio chiacchierare. Purtroppo, non ci è dato sapere come sia diventata oggi e se abbia proseguito la sua dieta dopo il programma di Real Time. Da questo scatto condiviso su Instagram poco più di un anno, ci è facilmente intuibile capire che le buone abitudini non le ha affatto cambiate una volta spenti i riflettori.

Quello che, invece, adesso vogliamo chiedervi è: siete curiosi di vedere com’era prima di partecipare a Vite al Limite? La giovane Holly ha scelto di partecipare per i suoi chili di troppo e la sua storia drammatica, ma com’era allora? Guardatela qui, questo scatto vi lascerà davvero senza parole:

Non c’è nulla da dire, Holly Hager era totalmente diversa rispetto all’inizio del suo percorso in clinica. Tuttavia, questo ‘confronto’ tra prima e dopo ci permette di sottolineare quanto la sua forza di volontà sia stata nettamente superiore ad ogni cosa.