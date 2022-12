GF Vip, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è un personaggio molto famoso e amato dal pubblico: dove l’abbiamo visto.

Il Grande Fratello Vip è partito a settembre e potrebbe avere fine ad aprile, secondo molte indiscrezioni circolate da quando ha avuto inizio. Infatti si dice che questo potrebbe durare più dei precedenti. In questi quasi tre mesi ci sono stati molti colpi di scena, a partire dal caso che ha visto al centro dell’interesse Marco Bellavia. Il mental coach ha abbandonato il reality dopo aver parlato apertamente dei suoi problemi mentali.

Aveva fatto una sorta di richiesta di aiuto ai suoi compagni di ‘viaggio’ ma non ha trovato tesa la mano da parte loro, tranne da qualcuno. Questo ha portato a importanti conseguenze. La vita nella casa è andata avanti e nelle ultime settimane è accaduto quello che nessuno avrebbe immaginato: alcuni concorrenti sono risultati positivi al covid e sono stati messi in isolamento, per circa due settimane. Qualche giorno fa sono rientrati dopo la negatività al tampone. Tutti in casa si stanno facendo notare dal pubblico, qualcuno di più, qualcuno di meno. Ognuno sta dando il suo al programma.

Sicuramente tra le concorrenti che non passano inosservate c’è Antonella Fiordelisi. La giovane ha molto schietta e dice sempre quello che pensa. Questo è anche motivo di diverse discussioni con gli altri. Da alcuni anni è nota nello spettacolo ma molti non sapranno che ha avuto una relazione con un personaggio che conosciamo molto bene e l’abbiamo visto spesso in tv.

GF Vip, chi è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: è un personaggio molto famoso

Antonella Fiordelisi è entrata a settembre nella casa del GF Vip. Si è fatta subito notare per la sua personalità schietta e forte. Dice sempre quello che pensa spesso alzando i contrasti tra gli altri coinquilini. Nel reality ha stretto un legame speciale con Edoardo Donnamaria.

I due sembrano essere a tutti gli effetti una coppia. Tutto è iniziato pian piano e nel corso delle settimane questo rapporto si è solidificato sempre più. Come in tutte le relazioni, anche tra Antonella ed Edoardo non mancano alti e bassi. Spesso scoppiano litigi ma poco dopo sorge la pace. In questi anni la concorrente è diventata un volto noto della televisione e sui social è seguitissima. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Il suo ex fidanzato è un personaggio molto noto.

Antonella Fiordelisi è stata fidanzata con Francesco Chiofalo, lo conoscerete bene. L’abbiamo visto la prima volta a Temptation Island insieme alla sua ex Selvaggia Roma. Insieme hanno partecipato ad alcune puntate di Uomini e donne. Quest’anno Francesco ha partecipato a La Pupa e il secchione show, edizione condotta da Barbara D’Urso. Ebbene, Chiofalo e Antonella sono stati insieme, poi la relazione è giunta alla rottura.