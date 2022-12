Maria De Filippi terrorizzata: la sua più grande paura e quel dolore atroce

Maria De Filippi è una donna forte e a modo, ma la paura la travolge come qualsiasi altro essere umano. Ecco la grande sfida che le aspetta.

La Regina di Mediaset è Maria De Filippi, non c’è alcun dubbio. E’ la conduttrice punto di riferimento per il più vasto pubblico di telespettatori, ma dietro il volto televisivo c’è quello umano e privato. Nessuno è a conoscenza dei dettagli in merito a cosa le accade nel quotidiano, ma è lei stessa a dar voce alla sua più grande paura con una confessione inedita che lascia senza parole.

Il pubblico a casa è abituata a vedere l’iconica Maria De Filippi al fianco dei giovani talenti della scuola di Amici, oppure a consigliare quale “scelta prendere in amore” nel dating show più noto di sempre, Uomini e donne. Dietro tanta fermezza, c’è un essere umano vulnerabile che ha una paura incontenibile, dovuta anche ad un evento del passato, mai del tutto superato.

Maria De Filippi confessa la sua paura: fuori la verità

Quello che noi sappiamo su Maria De Filippi è che il suo sogno più grande non era fare la conduttrice, ma il Magistrato. Laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, avrebbe avuto un futuro solido e di successo rivestendo questa figura. Ma la bocciatura all’esame, e l’incontro speciale con un Giornalista con la G maiuscola, le ha cambiato la vita. E’ Maurizio Costanzo il suo faro e punto di riferimento, così indissolubile che il pensiero di perderlo la distrugge.

Infatti, è al Settimanale Oggi che rivela la sua più grande paura: perdere Maurizio e non riuscire a stare al suo fianco quando morirà. E’ un fatto che si realizzerà, e al quale ci pensa spesso. Questo è direttamente collegato ad un evento del passato, un lutto non ancora superato. Ecco di quale si tratta, lo racconta in maniera diretta. La verità di Maria De Filippi è che è consapevole di essere una donna forte, ma con delle debolezze che si porta con sé. Ammette lei stessa di avere delle corazze imperturbabili, perché le ha create con il tempo. Il punto è che la perdita dovuta alla morte, è un dolore troppo forte che non riesce a superare.

Ciò che le ha scaturito questa grande paura, è stata la morte dell’amato padre. Afferma di aver messo “come un tappo” a quel dolore, mai del tutto dimenticato. Anzi, continua a ricordare con malessere, una tristezza incontenibile che non riuscirà mai a superare del tutto. Specialmente perché la futura morte di Maurizio Costanzo, qualora avvenisse prima della sua, la riporterà indietro nel tempo verso ricordi che la fanno soffrire terribilmente.