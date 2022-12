Claudia Gerini senza trucco: il “prima e dopo” lascia senza parole, al naturale è ancora più bella

Avete mai visto Claudia Gerini al naturale? Sui social è spuntato un “prima e dopo”, resterete davvero senza parole nel guardarlo.

Era esattamente il 1991 quando Claudia Gerini – dopo aver già debuttato come modella ed attrice da giovanissima – entrava a far parte del programma Primadonna di Gianni Boncompagni alla conduzione di un gioco telefonico e – qualche tempo dopo – a Non è la rai. Da quel momento, sono trascorsi ben 32 anni, eppure Claudia Gerini ne ha fatta di strada!

Nata a Roma nel Dicembre del 1971, Claudia Gerini ha intenzione di entrare a far parte del mondo dello spettacolo sin da giovanissima. Alla sola età di 13 anni, infatti, vince un concorso di bellezza e diventa volto di alcuni spot pubblicitari. Dopo il suo debutto al cinema e sul piccolo schermo nostrano, però, l’attrice cavalca l’onda del successo, rivestendo un’immensità di ruoli ed ottenendo tantissimi riconoscimenti. Non è un caso, infatti, se ad oggi è tra i volti più amati del cinema nostrano. Vi siete mai chiesti, però, come sia al naturale? Ogni qualvolta che si mostra in pubblico, la Gerini incanta tutti con la sua bellezza al naturale, ma com’è completamente senza trucco?

Così come recentemente ha voluto fare anche Teresa Langella, ex amata tronista di Uomini e donne, anche la famosa ed apprezzata attrice romana ha voluto mostrare ai suoi sostenitori l’effetto del trucco. In questo video condiviso un po’ di mesi fa, Claudia Gerini si mostra dapprima al naturale, incantando tutti con la sua bellezza, e poi col trucco. Curiosi di vederla? Eccola: un vero incanto!

Claudia Gerini senza trucco: le immagini del prima e del dopo

Tante volte ci è capitato di parlarvi delle nostre adoratissime Vip senza trucco! Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Benedetta Rossi, che sui social si è “divertita”ad evidenziare un dettaglio emerso dalla sua naturalezza. Oppure di Cecilia Rodriguez, che data anche la sua giovanissima età vanta di una bellezza impressionante. Stavolta, invece, vi vogliamo parlare proprio di lei: Claudia Gerini! Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato un vecchio video che ce la mostra prima e dopo il trucco. L’avete visto anche voi?

Sono tante le persone che si divertono a fare i cosiddetti “reel”. C’è chi li fa, ad esempio, sfoggiando un cambio look. O chi – come nel caso dell’attrice romana – mostra il prima e il dopo senza trucco. Avete mai visto Claudia Gerini com’è completamente al naturale? Eccola qui:

La foto che vi riproporremo in basso, invece, mostra l’attrice col trucco. Guardiamo le differenze:

Non ce ne vogliate, ma noi non notiamo alcun tipo di differenza: Claudia Gerini è splendida sia col trucco che senza. Siete d’accordo?