Riuscite a riconoscerli? Ecco Fiorello e Amadeus in un vecchio video: resterete senza parole

Questo video di Fiorello e Amadeus è davvero molto vecchio. I due amici lavoravano insieme ed erano due ragazzini: ecco cosa facevano

Si fanno chiamare Amarello, il mix tra Amadeus e Fiorello. Sono una delle coppie televisive più amate dal pubblico, amici da tantissimi anni, sempre in grado di far passare ai telespettatori qualche ora di leggerezza e allegria. Rosario Fiorello e Amedeo Umberto Rita Sebastiani – questo il nome completo del conduttore televisivo – hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo insieme, quando hanno debuttato a Radio Deejay.

I due si sono conosciuti proprio negli studi della radio lombarda verso la fine degli anni ’80 ed è immediatamente nata una profonda amicizia arrivata fino ai giorni nostri. Insieme a loro c’erano anche altri personaggi che avrebbero fatto carriere importanti, come Jovanotti, Max Pezzali e Gerry Scotti. I video di Fiorello e Amadeus sono molto gettonati su YouTube, soprattutto quelli di Sanremo.

I due amici, infatti, hanno condotto insieme le edizioni 2020 e 2021 del Festival di Sanremo, mentre Fiorello ha partecipato ad una serata della scorsa edizione. Ad oggi non sappiamo ancora se lo showman siciliano parteciperà ad almeno una serata della prossima edizione, che sarà condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Intanto è spuntato un vecchissimo video che risale al 1990 nel quale ci sono due giovani Fiorello e Amadeus, sempre pronti a far ridere il pubblico.

Fiorello e Amadeus, il video del 1990 nel quale imitato Gruber e Vespa

Il video di Fiorello e Amadeus del 1990 ha già collezionato quasi 60 mila visualizzazioni su YouTube. La sua durata è molto breve ma è sufficiente per ridere di gusto. All’inizio c’è una piccola introduzione di Gerry Scotti, che annuncia l’arrivo del momento dedicato ai due inseparabili amici, i quali iniziano subito con alcune battute esilaranti e poi passano alle imitazioni.

Prima arriva l’imitazione di Bruno Vespa da parte di Fiorello e poi arriva quella di Lilli Gruber da parte di Amadeus. La giornalista, oggi a La7, era uno dei volti più noti della Rai all’epoca e presentava l’edizione delle 20 del Tg1. Negli ultimi secondi del video (clicca qui per vederlo) c’è anche un venticinquenne Leonardo Pieraccioni, anche lui transitato per Radio Deejay in quel periodo.

L’ultima apparizione insieme nel piccolo schermo di Rosario Fiorello e Amadeus è abbastanza recente e risale allo scorso 5 dicembre, quando il presentatore veneto ha partecipato a Viva Rai 2!, programma mattutino condotto dallo showman catanese. Anche in questo caso, durante il collegamento, i telespettatori (e radioascoltatori, perché il programma va in onda in contemporanea anche alla radio) hanno potuto ammirare il grande affiatamento di questa fantastica coppia, sempre pronta a fare spettacolo in qualsiasi momento o occasione.