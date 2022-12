Gerry Scotti cosa ha studiato? E’ proprio questo il suo grande rammarico

Gerry Scotti è per molti il successore di Mike Buongiorno, ma pochi conoscono questo aneddoto della sua vita privata. Ha un grosso rimpianto.

La fama di Gerry Scotti è nota a tutto il pubblico, infatti è uno dei conduttori più amati. E’ una persona colta, ironica ed autoironica, che si emoziona e che a sua volta condivide parole che fanno vivere intensamente ai telespettatori le storie in diretta dei personaggi coinvolti. Pochi sono a conoscenza di alcuni dettagli sulla sua vita privata, è stato un giovane studente anche lui, e come tanti coetanei aveva grandi sogni nel cassetto.

Possiamo definire Gerry Scotti il Re dei quiz di Mediaset, perché ha una carriera da ammirare sotto tutti i punti di vista. Inizia il suo percorso come speaker radiofonico a Radio Milano International, ma è nel 1982 che approda a Radio Deejay fortemente voluto da Claudio Cecchetto. Così, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della comunicazione, ma è stato in seguito che ha ottenuto grandi successi. Tra questi però, c’è qualcosa di rimasto incompiuto che gli reca forte rammarico.

Gerry Scotti confessa cosa ha studiato: inedita verità!

Tra i suoi punti di forza c’è sempre stata la sua inarrestabile energia. Insieme ad essa la sua famiglia gli ha sempre impartito quei valori che porta tutti giorni in televisione: credere nei sogni e in sé stessi con l’aggiunta di sacrifici e tanto duro lavoro. Non si ottengono grandi risultati se non si fa gavetta e ci si impegna, e lui ne è un esempio. Proviene da una famiglia semplice, ma che credeva tantissimo nelle sue capacità.

Da ragazzino era spesso preso in giro dai suoi compagni di scuola facenti parte del ceto sociale più elevato di Milano, ma lui non ha mai avuto paura di essere sé stesso. Gerry è il nome d’arte di Virginio, e questo soprannome gli è stato dato proprio da gli si faceva beffe di lui. Ne ha reso un valore aggiunto, e possiamo dire che adesso quel bambino vessato ormai adulto, rappresenta un’istituzione televisiva. Passaparola, Chi vuol essere milionario, Caduta Libera, Tu si Que Vales, sono solo alcuni dei nomi dei programmi che gli fanno onore. Molti si chiedono, cosa ha studiato per arrivare fin qui?

Il conduttore ha avuto anche una parentesi politica, ha fatto il deputato. Non ne parla spesso perché non è rimasto soddisfatto dall’esperienza passata. Ma nei suoi ricordi c’è un grosso rimpianto, evento che all’inizio ha anche fatto dispiacere molto i suoi genitori. Non ha concluso gli studi universitari, a pochi esami dalla Laurea in Giurisprudenza, ha abbandonato per intraprendere la carriera da Speaker radiofonico. Così, ha rischiato tutto e per tutto, ma ciò che gli fa più onore e che si è impegnato senza perdere mai fiducia in sé stesso.