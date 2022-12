Ilary Blasi, com’era agli esordi in tv: spunta una vecchia intervista

Ricordi come era Ilary Blasi agli esordi? Ecco il video di un’intervista molto datata, nel corso della quale la Blasi parla dei suoi inizi

Ilary Blasi è una showgirl e conduttrice nata a Roma nel 1981. Negli ultimi anni ha condotto con grande successo diverse edizioni del programma Le Iene, in onda sulle reti Mediaset, precisamente su Italia Uno. L’ex modella ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando aveva soltanto tre anni, girando uno spot dell’Olio Cuore accanto a Mariangela Melato. Negli anni successivi ha partecipato ad altri spot pubblicitari, come quello della Fiat e della Barilla.

Dopo aver partecipato ad alcuni fotoromanzi, inizia a tentare la sorte attraverso alcuni concorsi di bellezza. Parte da quelli locali e arriva fino a Miss Italia nel 1998, in gara con la fascia di Miss Cinema Lazio. Il successo vero e proprio arriva nel 2001, quando si iscrive ai casting di Passaparola. Viene scelta come letterina insieme a Silvia Toffanin, Alessia Fabiani, Alessia Ventura e Ludmilla Radchenko.

Da questo momento, la sua carriera prende il volo e Ilary partecipa a numerose trasmissioni di successo. Nel 2005 sposa Francesco Totti, storico capitano della Roma. Il loro matrimonio è finito da poco e non sembra ci siano i presupposti per un ritorno di fiamma. Ma tu ricordi com’era Ilary Blasi all’inizio della sua carriera? Sono passati tanti anni ormai, eccola in un video del 2006, intervistata da Clizia Incorvaia.

Ilary Blasi, ecco come era all’inizio della sua carriera

In un video del 2006, Ilary Blasi si fa intervistare da Clizia Incorvaia, all’epoca giovanissima inviata a “bordo campo” per Miss Italia. Durante la chiacchierata, l’ex moglie di Francesco Totti descrive la sua partecipazione al concorso di bellezza più famoso del nostro paese, spiegando anche perché non riuscì a vincere. Il video dura quasi un minuto e mezzo e Ilary aveva appena 25 anni all’epoca.

Appare più magra rispetto ad oggi, sorridente e indossa un meraviglioso vestito rosso, che sicuramente non passò inosservato tra i presenti. Nonostante l’ambientazione fosse in un concorso di bellezza, la Blasi (clicca qui per vedere il video) riusciva comunque ad emergere e a farsi notare per la sua classe e la sua eleganza. Il video è stato registrato in occasione della serata finale di Miss Italia 2006, quell’anno condotta da Carlo Conti.

L’edizione del 2006 è stata vinta da Claudia Andreatti, all’epoca diciannovenne. La ragazza vinse indossando la fascia di Miss Trentino. La showgirl romana, attualmente non impegnata (almeno ufficialmente) in alcun programma televisivo, partecipò al programma come ospite ma non era la madrina della serata. Il video è stato caricato su YouTube un paio di anni dopo la sua messa in onda ed ha collezionato quasi settantamila visualizzazioni nel corso degli anni.