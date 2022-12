Paola e Chiara, finalmente sappiamo perché si separarono: ecco la verità

Dopo tanti anni da questo evento, finalmente possiamo svelarvi il motivo della separazione di Paola e Chiara. Ecco la verità sulle sorelle

Nella seconda metà degli anni ’90 gli italiani hanno scoperto un duo musicale che ha ottenuto un grande successo. Si trattava di Paola e Chiara Iezzi, in arte Paola & Chiara, due sorelle milanesi che hanno venduto milioni di dischi nei loro primi anni di carriera. Sono arrivate al successo quando avevano poco più di vent’anni. La sorella maggiore è Chiara, nata nel 1973, mentre Paola è nata un anno dopo, entrambe a Milano.

Le due sorelle hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1997 nella categoria Nuove Proposte con il brano Amici come prima, rimasto in classifica per tantissime settimane. Dopo quel clamoroso successo, Paola e Chiara hanno cavalcato l’onda per alcuni anni, fino allo scioglimento, avvenuto nel 2013. Dopo quasi dieci anni di attesa, i loro fan hanno potuto ammirare le due beniamine durante un concerto di Max Pezzali a Milano.

Alcuni giorni fa è arrivata anche l’ufficialità della loro partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Dopo l’annuncio, molte persone hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo alle due sorelle in tutti questi anni di assenza dalle scene. Cosa hanno fatto Paola e Chiara in questi anni e perché si sono sciolte? Adesso possiamo finalmente rivelare tutta la verità su questa vicenda.

Paola e Chiara: ecco perché si erano sciolte

Paola e Chiara Iezzi hanno deciso di sciogliere il loro duo nel 2013. Da quel momento, Paola ha continuato a lavorare nel mondo della musica come dj, Chiara ha iniziato a recitare. Purtroppo non hanno ottenuto da soliste lo stesso successo che avevano riscosso in coppia, anche se la più piccola delle due sorelle è stata molto attiva in questi anni sui social network, collezionando migliaia di follower.

In un’intervista riportata da iodonna, le due sorelle hanno finalmente spiegato il motivo del loro addio alle scene di quasi dieci anni fa. A parlare è Paola, la più piccola delle due: “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… Semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta, non viaggiavamo più allo stesso ritmo”.

Paola ha precisato che anche l’entusiasmo non era più quello di una volta: “Ad un certo punto uno non smette di crederci, non ce la fa più. Non potevamo avere entrambe lo stesso entusiasmo”. Entusiasmo che, evidentemente, dopo quasi dieci anni di separazione è tornato. I loro fan non vedono l’ora di rivederle sul palco dell’Ariston, dove trionfarono venticinque anni fa e cominciarono il loro splendido cammino. Il prossimo Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni e andrà in onda nel mese di febbraio.