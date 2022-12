Si smuovono gli animi al GF Vip! L’indiscrezione bomba svela il volto della nuova concorrente 

Aria di novità al GF Vip, si smuovono gli animi: una clamorosa indiscrezione rivelerebbe il nome della nuova concorrente del reality! Si tratterebbe proprio di lei

Sembrerebbe proprio che il Grande Fratello Vip ancora una volta non voglia smettere di stupirci. E questa volta lo avrebbe fatto pensando ad un nuovo volto da portare all’interno del reality. D’altronde, se il gioco continua e si stende fino ad Aprile 2023, è lecito che Signorini pensi a come dare una scossa all’interno della casa. E per farlo, avrebbe pensato proprio a lei.

L’ultima novità del GF Vip riguarda il ritorno del secondo appuntamento settimanale con il reality che però questa volta farà il suo ‘debutto’ il Sabato sera. Ebbene, domani 10 Dicembre in prima serata torna su Canale 5 il secondo appuntamento con il reality di Alfonso Signorini. Sarà una bella sfida da agguantare quella che vedremo tra il reality in onda su Canale 5 e il programma in onda su Rai 1, Ballando con le Stelle. Chi la spunterà? Lo scopriremo. Ma nel frattempo, sarebbero anche altre le novità emerse e l’indiscrezione bomba da poco lanciata parlerebbe dell’arrivo nella casa di Cinecittà di una nuova concorrente che sì, sembrerebbe sia pronta a smuovere gli animi dentro e fuori la casa. Di chi stiamo parlando esattamente? Sarebbe da poco stato svelato il suo nome!

GF Vip, l’indiscrezione rivela il nome della nuova concorrente: di chi si tratta

Mentre si vedrà un ritorno di Ginevra Lamborghini al GF VIP nelle vesti di ‘ospite della casa’, l’indiscrezione rivelata da Amedeo Venza avrebbe fatto trapelare il nome di una nuova concorrente che sarebbe pronta a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà. Con una Instagram Stories, Amedeo Venza avrebbe annunciato che sarebbe Nicole Murgia una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip. Chi è Nicole Murgia? Al momento il suo sembrerebbe essere uno dei nomi ‘papabili’ per Signorini per pensare ad un nuovo volto da portare nel reality show.

Nicole Murgia è la sorella del calciatore Alessandro Murgia. E’ finito sotto le luci dei riflettori per la storia d’amore con Vittoria Deganello che sarebbe rimasta incinta del calciatore. Sembrerebbe che i rapporti tra la Deganello e i Murgia non siano del tutto pacifici. Ma questa è un’altra storia che probabilmente, se Nicole Murgia (ex cognata della Deganello) dovesse fare il suo ingresso nella casa avrebbe modo di venir fuori per mettere i cosiddetti puntini sulle i. La stessa Vittoria Deganello rispondendo a delle domande da parte dei suoi followers all’interno delle IG Stories avrebbe fatto intuire che sarebbe proprio quello della sua ex cognata il nome che dovremmo vedere spuntare fra i nuovi concorrenti della Casa. “La verità viene sempre a galla” e ancora: “Non vi anticipo niente, vi lascio la sorpresa”.

Cosa sappiamo di Nicole? Classe ’93, amante della recitazione non è sicuramente un volto nuovo alle telecamere del piccolo schermo. Ed infatti, l’attrice ha preso parte a diverse fiction italiane che hanno riscosso molto successo come Don Matteo 2 e Tutti pazzi per amore 1 e 2. Sposata col calciatore Andrea Bertolacci, i due hanno costruito la loro famiglia con l’arrivo di due bimbi, Matias nato nel 2017 e Lucas nato nel 2019.

Trattandosi al momento solo di un’indiscrezione, dovremo attenderne l’ufficialità con una notizia da parte del conduttore. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Nicole Murgia come concorrente del GF Vip?