Emma Marrone confessa quando è stata l’ultima volta che ha fatto l’amore; la confessione della cantante arriva attraverso i social.

Di grandi talenti, dalla scuola di Amici, ne sono usciti davvero parecchi nel corso di tutti questi anni. In pochissimi, però, hanno raggiunto il successo di Emma Marrone. Vincitrice della nona edizione del talent show di Maria De Filippi, da quel momento per la cantante pugliese è iniziata una carriera straordinaria: oggi Emma è una delle voci più amate del nostro Paese.

E anche delle più seguite, non solo negli eventi musicali, ma anche su Instagram. Sul suo canale social ufficiale, la cantante conta ben 5,9 milioni di followers, con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage di lavoro ad attimi di vita quotidiana. E, nelle scorse ore, Emma ha aperto un box domande nelle sue stories, invitando i fan a rivolgerle delle domande. Domande che sono arrivate, come anche le risposte; la cantante ha deciso di sceglierne cinque tra tutte, alle quale avrebbe risposto. Un utente ha chiesto alla Marrone quando è stata l’ultima volta che ha fatto l’amore e la risposta della cantante non si è fatta attendere.

Emma Marrone rivela quando ha fatto l’amore per l’ultima volta: “Male, anzi malissimo”

Schietta, senza filtri e senza peli sulla lingua. L’abbiamo conosciuta così, Emma Marrone, sin dalle prime apparizioni in tv, tra i banchi della scuola di Amici. E, a distanza di anni, la cantante non è cambiata di una virgola. Lo dimostra l’ultima box domande che l’artista ha aperto su Instagram, attraverso la quale ha interagito con alcuni fan, rispondendo alle loro domande. Tra tutte, una domanda in particolare, con annessa risposta, non è passata inosservata. “Ultima volta che hai fatto l’ammmmmore”, chiede un utente curioso. Cosa ha risposto Emma?

“Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so… Male, anzi malissimo”, ha dichiarato Emma, che ha concluso così: “Devo iniziare a darla come non fosse mia!“, allegando una serie di faccine sorridenti. Date un’occhiata:

Autoironia da vendere per Emma, che si lascia andare a questa confessione ‘intima’ poche settimane dopo quella di un altro amatissimo volto di Amici, Alessandra Celentano. La prof di danza, ospite a Belve, ha raccontato di non avere rapporti da tredici anni. E a proposito di Amici ed Emma, c’è una splendida notizia. L’ex vincitrice tornerà sul palco che l’ha resa famosa proprio nella puntata in onda domani, 11 dicembre 2022, su Canale 5. Emma giudicherà la gara di canto, assegnando i voti ai singoli allievi e stilando una classifica. In studio ci saranno inoltre Achille Lauro, che presenterà il suo nuovo singolo Che sarà, Kledi, Garrison e il grande ritorno di Veronica Peparini: agli ultimi tre il compito di giudicare la gara dei ballerini. Una puntata imperdibile, quella di domani, appuntamento alle ore 14.00 su Canale 5.