GF Vip, episodio inimmaginabile: Edoardo Tavassi shock, c’entra Maria De Filippi

Salta fuori solo ora un retroscena shock su Edoardo Tavassi che riguarda anche Maria De Filippi: cosa ha raccontato il gieffino.

Entrato da poche settimane in questa complicata edizione del GF Vip, Edoardo Tavassi ha già confermato più volte di essere un concorrente coi fiocchi per un reality del genere. Gli autori non avrebbero potuto fare scelta migliore, considerata la sua ironia e la sua vitalità. Qualità che il gieffino aveva già ampiamente dimostrato nel corso della scorsa stagione de L’Isola dei Famosi.

Proprio grazie al programma girato in Honduras che il fratello di Guendalina Tavassi si è fatto conoscere a fondo dal pubblico con le sue doti di perfetto intrattenitore. Anzi, si può tranquillamente affermare che, se non fosse stato per l’infortunio che lo ha costretto al ritiro anicipato, il videomaker romano avrebbe avuto ottime possibilità di vittoria.

Era quindi prevedibile che Alfonso Signorini e la sua squadra di autori vedessero in lui un concorrente potentissimo che avrebbe potuto stravolgere tutti gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia. E, in effetti, il buon Tavassi non ha deluso le aspettative in quanto a dinamiche. Senza contare il flirt con Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria.

In queste ore è saltato fuori un dettaglio del passato del concorrente di cui lui stesso ha messo al corrente Antonino Spinalbese durante una chiacchierata e, di conseguenza anche i telespettatori. Si tratta di qualcosa che riguarda in un certo senso anche Maria De Filippi, incredibile!

GF Vip, Edoardo Tavassi e il retroscena shock che nessuno conosceva: l’avreste mai detto?

Con un carattere così solare ed un entusiasmo così contagioso, non stupisce che il fratello di Guendalina abbia vissuto in passato delle esperienze come animatore turistico. E’ stato lui stesso a parlarne conversando con l’ex di Belen Rodriguez. Inoltre, come riporta IlVicolo delle News, sua madre anni fa gli avrebbe consigliato di lanciarsi anche in un’altra avventura per tentare la strada dello spettacolo.

Parliamo dei provini per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi: l’edizione in questione era quella del 2008, che vide trionfare Marco Carta. Tra l’altro, nel corso degli anni anche la sua ex fidanzata Diana Del Bufalo fece parte del famoso talent ottenendone grande popolarità.

Il racconto di Tavassi è stato poi interrotto bruscamente dalla regia, che improvvisamente spostato l’inquadratura verso altri ambienti della casa. Non è dato sapere quindi cosa accadde di preciso né per quale categoria si sia presentato ai casting l’attuale gieffino. Molto probabilmente, come ipotizzano alcuni, per la recitazione, allora disciplina studiata all’interno del programma di “Queen Mary”.

E voi avreste mai immaginato un retroscena del genere nella vita del caro Tavassi?