La stessa bellezza della mamma: ecco la figlia di Elena Sofia Ricci, resterete di stucco

Elena Sofia Ricci è tra le attrici più amate della tv e del cinema italiano, e lascia in eredità alla figlia dei pregi, tra cui la bellezza.

Possiamo confermare che il cinema e la televisione italiana vantano di volti e di artisti che riescono ad incantare con la loro bravura e professionalità. Senza alcun dubbio, Elena Sofia Ricci fa parte del team degli attori ed attrici più amati dal pubblico a casa. La bravura dell’attrice sta proprio nella sua versatilità, riesce ad interpretare qualsiasi ruolo, adattandolo alla perfezione ad ogni circostanza. Che si tratti di piccolo o grande schermo, lei sa come muoversi. Incorniciata dalla videocamera del Cameramen è bellissima ed energica, e sembra proprio che queste doti la figlia le abbia tutte.

Conosciamo Elena Sofia Ricci per aver recitato nel ruolo di Lucia Liguori ne I Cesaroni, al fianco di Claudio Amendola. Durante le 6 stagioni hanno tenuto compagnia a tantissimi telespettatori ancora oggi affezionati a questi personaggi che sono entrati nel cuore con le loro storie comuni e ricche di eventi impensabili. Insomma, hanno saputo rappresentare la classica famiglia media che vive i problemi di tutti i giorni, ma con una risata irresistibile. Non è l’unico ruolo che ha interpretato, qui però la bellezza e la somiglianza con la figlia sono palesi.

La figlia di Elena Sofia Ricci è bella e talentuosa come lei!

Secondo quanto si apprende da diverse fonti sul web, l’attrice pare che abbia fatto una gavetta lunghissima, riuscendo però ad ottenere un grande successo negli anni Novanta vincendo il David di Donatello con la pellicola Ne parliamo lunedì, da qui la sua carriera è stata un successo. Ad oggi, la ricordiamo per il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, una serie amata dai fan che l’hanno vista in un ruolo inedito, ed anche qui l’hanno adorata.

Dietro i traguardi professionali ce ne sono di personali. La sua vita amorosa si è susseguita in tre matrimoni: il primo con lo scrittore Luca Damiani con il quale non ha avuto figli; il secondo con Pino Quartullo, attore e regista; ed il terzo con il musicista Stefano Mainetti. E’ nelle ultime due relazioni che ha avuto delle figlie, Emma Quartullo e Maria Mainetti. La più piccola, Maria ha compiuto da poco 18 anni, la maggiore Emma è uguale alla mamma, non solo per l’estetica, c’è qualcosa di speciale in lei.

Su Instagram è conosciuta come @Emmascalzona, ma è molto di più. Come la mamma è bellissima, energica, ed ha la passione per la recitazione. Ai provini si presenta come Emma Quartullo di anni 26 e tanti sogni nel cassetto. Ha recitato in Cose da uomini, I fratelli De Filippo, e Santa guerra. Talento e bellezza non le mancano, ma sembra essere la grinta quella marcia in più che la spinge a conquistare tutti i suoi sogni.