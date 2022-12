La foto di Antonella Clerici con la sorella: in pochissimi l’hanno vista

Pochi hanno visto la sorella di Antonella Clerici, ma sono le dirette interessate ad uscire dall’anonimato: gesto inedito rivela tutto.

Il viso di Antonella Clerici esprime allegria, solarità e serenità da tutti i pori. I telespettatori la seguono praticamente da sempre, è una delle conduttrici più amate. Sia per l’affetto verso un personaggio come lei che si rivela un punto di riferimento costante, ma anche perché il suo nome è legato a programmi che rendono nostalgico il pubblico a casa. Basta nominare la Prova del cuoco, e i ricordi riaffiorano. Nonostante la fama, ha mantenuto segreta la sua vita privata, ma qualcosa sulla sorella è saltato fuori.

La conduttrice di E’ quasi mezzogiorno ha sempre a che fare con volti famosissimi, e porta nelle case dei telespettatori intrattenimento e compagnia. L’amore per il suo lavoro lo dimostra ogni giorno quando va in onda, ed al di là della fama anche l’istinto di protezione nei confronti della sua famiglia non viene meno.

Infatti, nonostante più volte siano saltate fuori notizie sul suo rapporto con Vittorio Garrone, e si cerchi di parlare della figlia Maelle, la Clerici continua ad essere riservata. Con lei c’è anche la sorella che ha fatto questa richiesta, specialmente per lo stile di vita che affronta ogni giorno. Sono molto simili esteticamente, ma mantengono le distanze.

Antonella Clerici, ecco chi è sua sorella: sono uguali!

A rivelare dettagli inediti è proprio la Redazione di Chi che in seguito ad una chiacchierata con la conduttrice, ha scovato qualcosa di impensabile. Antonella Clerici ha vissuto a Legnano in Lombardia, insieme alla sua famiglia composta da: mamma, papa e la sorella Cristina. Antonella è la maggiore, ed è diversa dalla piccola di casa che ha quattro anni in meno ed una carriera totalmente differente dalla sua.

E’ proprio per il suo ruolo e per la specifica richiesta fatta da quest’ultima che mantengono distanze e riservatezza. Sono molto legate tra loro, l’una è la confidente dell’altra e si sostengono con tanto amore e forza, soprattutto dopo la perdita della mamma. Si stimano, si dicono verità anche poco carine, ma si rispettano tantissimo, ecco perché questa decisione di anonimato.

Vederle in foto è rarissimo, vista la riservatezza promessa, ma in questo caso Cristina ha fatto un’eccezione per il compleanno di Antonella, facendole gli auguri sul suo profilo ufficiale di Instagram. Tanto silenzio è dovuto dal fatto che la minore delle Clerici svolge la professione di psicologa, e preferisce mantenere un profilo basso e non essere protagonista di copertine, proprio per il suo lavoro e perché ama questa condizione. Tra le due è la più saggia, ama alla follia la nipote Maelle che tratta come se fosse una figlia vedendola ogni mese, nonostante vivano in luoghi diversi.